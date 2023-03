Líder em CX, Sitel Group anuncia rebrand para Foundever e acelera transformação global

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de março de 2023.

O Sitel Group®, um dos maiores fornecedores mundiais de produtos e soluções de experiência do cliente (CX), anunciou sua transição para Foundever. Após a aquisição da Sykes Enterprises, em 2021, a empresa consolidou sua posição como um dos três principais fornecedores de CX do mundo. A nova marca reflete o compromisso da empresa com a inovação, dinamismo e a melhor entrega de CX do mercado.

Laurent Uberti, presidente, CEO e co-fundador da Foundever, declarou que a indústria de CX mudou drasticamente desde que a empresa foi fundada há 30 anos, passando de interações manuais e locais para interações digitais-first e globais. No entanto, o CX permanece enraizado nas interações entre humanos, e por mais de três décadas, a empresa tem buscado inovar e se adaptar, mantendo um forte elemento centrado no ser humano em suas soluções. Uberti afirmou que está orgulhoso de ver a empresa crescer de uma pequena startup para uma empresa global que oferece mais de 9 milhões de interações e insights de consumidores, todos os dias, para ajudar os clientes a navegar em sua jornada de transformação digital. “O lançamento da Foundever é uma chance de levar a empresa de volta às suas raízes empreendedoras e simplificar o CX para as marcas que apoiam”, celebra o CEO.

A Foundever combina uma força global ágil e um espírito empreendedor premiado, permitindo que ela tenha a escalabilidade e o know-how digital para apoiar as maiores marcas mundiaisàmedida que desenvolvem as melhores estratégias de CX para seus clientes. Com suporte disponível em mais de 60 idiomas e diversos sites distribuídos em 45 países, a Foundever tem um alcance verdadeiramente global com uma receita de US$ 4 bilhões. Sua equipe, composta por 170.000 pessoas em todo o mundo, dáàempresa a capacidade de atender a mais de 750 marcas nas Américas, Ásia-Pacífico, África e Europa.

Olivier Camino, COO global e co-fundador da Foundever, afirmou que a demanda do consumidor está mudando e as marcas devem ser capazes de oferecer experiências aos clientes com mais rapidez e complexidade. “Desde que fundamos nossa empresa, continuamos a evoluir e nos transformar para atender às necessidades atuais, encontrando um equilíbrio entre o humano e a tecnologia. A experiência do colaborador é a experiência do cliente, e a empresa está comprometida em manter uma cultura de pessoas diversa e inclusiva, criando um ambiente que ajuda a família Foundever não apenas a atingir suas metas, mas também ir além”, explica o líder global.

A nova marca celebra a base de experiência sobre a qual a empresa foi estabelecida. Sempre em evolução, a organização mantém os mesmos princípios atuais sobre os quais foi fundada, mantendo o mesmo nível de curiosidade e paixão. “Found” representa a curiosidade constante em buscar inovação para criar soluções sólidas, e “Ever” sinaliza a agilidade e a necessidade constante de nos adaptarmos às necessidades do mercado e de nossos clientes.

A nova marca continua a oferecer as mesmas soluções de CX de alta qualidade pelas quais o Sitel Group e a SYKES são conhecidos, evoluindo para integrar novas soluções e tecnologia de ponta, análises e soluções de CX sob medida desenhadas para atender às necessidades das marcas atuais. Ao projetar soluções para os clientes, a equipe da Foundever se compromete a aprender, desenhar e integrar soluções para garantir que atendam às necessidades específicas do cliente, incluindo conhecer culturas, valores e modelos operacionais individuais em um nível humano para enfrentar desafios únicos de seus negócios.

Profundamente conectada com seus valores de criatividade, comprometimento e conexão, a Foundever oferece uma variedade de serviços de alta qualidade, incluindo atendimento ao cliente, otimização de negócios, estratégia e design omnichannel, orquestração de fluxo de trabalho, autoatendimento e bots, analytics e IA, social media para CX, Web3 e aprendizado e desenvolvimento. As soluções de CX da Foundever aceleram a transformação digital, combinando profundo conhecimento e análise de dados para impulsionar a transformação operacional. A empresa também prioriza serviços como vendas e retenção, suporte técnico, suporte de back-office, cobranças e segurança para garantir que seus clientes sejam inteiramente atendidos.

Para mais informações, visite o novo website da empresa em www.foundever.com.

Sobre a Foundever™

Foundever™ é líder mundial no setor de experiência do cliente (CX). Com 170.000 colaboradores em todo o mundo, somos a equipe por trás das melhores experiências para mais de 750 das marcas líderes e primeiras marcas digitais do mundo. Nossas soluções inovadoras, tecnologia e experiência em CX são projetadas para apoiar as necessidades operacionais de nossos clientes e proporcionar uma experiência perfeita para os clientes nos momentos importantes.

A Foundever, oferecendo suporte a mais de 9 milhões de conversas diárias com clientes em mais de 60 idiomas em 45 países, combina força e escala global com a abordagem ágil e empreendedora de nossa cultura liderada por fundadores, permitindo que empresas de todos os tamanhos e indústrias transformem seus CX.

Saiba mais em www.foundever.com e conecte-se conosco no Facebook, LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005003/pt/

Contato:

NA Comunicação e Marketing



Rômulo Pontes



E-mail: [email protected]



Telefone: (11) 96228-8966

Fonte: BUSINESS WIRE