Provenir aumenta em 213% receita na América Latina

* Por: DINO - 1 de março de 2023.

A Provenir, especializada em software de decisão de risco baseado em dados e IA, anunciou crescimento de 35% em receita global e expansão de 24% em sua base de clientes em 2022 na comparação com o ano anterior. Na América Latina, o desempenho da companhia também foi positivo: a receita aumentou em 213%, enquanto sua base local de clientes saltou 57%. No período, passou a atender novas empresas em todo o mundo, como AMU Leasing, AutoChek, Davivienda, DeltaPay, Investree, Quick Finans, Topi e Varo, além da fintech brasileira Provu.

Considerada fundamental para o plano de expansão na América Latina neste ano, a operação da Provenir no Brasil tem sido estratégica para ampliar sua presença no mercado. Décima maior economia do mundo, o país é responsável por aproximadamente três em cada dez fintechs na região.

Durante o ano de 2022, a Provenir também ampliou sua força de trabalho para apoiar o crescimento contínuo da empresa em mercados-chave, incluindo América Latina, África, Oriente Médio, Europa, Canadá e Índia. Além disso, estabeleceu um novo centro global de tecnologia e operações na Índia para atender à crescente demanda de fintechs e provedores de serviços financeiros pelo software de decisão de risco e dados alimentado por IA da empresa para decisões de crédito em tempo real. O hub serve como um local centralizado para as equipes técnicas globais da Provenir desenvolverem novas soluções para resolver os desafios mais significativos dos clientes.

“Nossos resultados, apesar das condições econômicas incertas em todo o mundo, destacam o fato de que fintechs e provedores de serviços financeiros precisam de uma plataforma flexível que possa fornecer insights profundos instantaneamente. As organizações que podem aproveitar fontes de dados adicionais e usar a IA para testar e implantar novas estratégias rapidamente poderão atender melhor seus clientes, detectar fraudes e conquistar uma nova participação de mercado”, afirma Jose Luis Vargas, Vice-Presidente Executivo para a América Latina da Provenir.

Entre os marcos adicionais de 2022, destacam-se o lançamento da plataforma de decisão de risco e dados impulsionada por IA; o crescimento dos parceiros de dados do Provenir Marketplace; a conquista da certificação acreditada ISO/IEC 27001 e Helios para segurança de dados; e novas parcerias/colaborações globais – entre elas, o Programa de Distribuição de Aliança Estratégica da TransUnion e o Visa Ready for BNPL. Soma-se a isso, as premiações “Melhor Solução de Risco de Crédito”, no Credit & Collections Technology Awards 2022, “Data Solution of the Year for Finance”, no Data Breakthrough Awards 2022, e “AI Platform”, no Juniper Research Future Digital Awards para Fintech & Payments 2022.