ThreatNG Security oferece acesso gratuito à sua plataforma de segurança inovadora para que as organizações avaliem vulnerabilidades em nuvem e SaaS

* Por: DINO - 1 de março de 2023.

A ThreatNG, uma empresa de segurança cibernética dedicada a capacitar organizações de todos os portes para gerenciar sua superfície de ataque externo e riscos digitais, anunciou o lançamento de seu módulo de avaliação de exposição em nuvem e SaaS sem agente. A empresa também anunciou o acesso gratuito por tempo limitado a essa plataforma inovadora para que as organizações avaliem seu risco externo.

O módulo “Cloud and SaaS Exposure” da ThreatNG oferece suporte aos seguintes fornecedores e categorias de tecnologia:

– Amazon Web Services (AWS)



– Microsoft Azure



– Google Cloud Platform (GCP)



– Análise de dados



– Inteligência empresarial (BI)



– Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)



– Compartilhamento de arquivos



– Recursos humanos



– Segurança



– Videotelefonia

A ThreatNG continua redefinindo o gerenciamento da superfície de ataque externo (EASM), a proteção contra riscos digitais e as classificações de segurança ao anunciar a disponibilidade de seu módulo de avaliação de exposição em nuvem e SaaS sem agente. Ao exigir apenas um domínio e nome da organização, os usuários da ThreatNG podem realizar descobertas, avaliações, relatórios e monitoramento de sua pegada em nuvem e SaaS, encontrar blocos de nuvem abertos expostos, deparar-se com implementações não sancionadas (Shadow IT) e investigar suplantações de marcas (cybersquats) sem o uso de agentes, credenciais, conexões de API, plugins de navegador e quaisquer outros meios que exijam conhecimento prévio.

A ThreatNG capacita ainda mais seus usuários, fornecendo uma abordagem diferenciada, incomparável e holística, estendendo a descoberta e avaliação de todos os aplicativos online expostos na internet, repositórios, APIs, plataforma como serviço (PaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e tecnologias de fornecedores interconectadas com implementações em nuvem e SaaS.

“Com a migração cada vez maior de mais dados e funções cruciais para a nuvem, é muito importante que as organizações tenham visibilidade de todos os seus ativos digitais expostos ao público e lidem com todos os possíveis riscos e ameaças. Nosso módulo de exposição em nuvem e SaaS capacita os usuários com uma perspectiva proativa de fora para dentro”, disse Eric Gonzales, fundador da ThreatNG. “Confiamos tanto na capacidade de nossa tecnologia que estamos dispostos a fornecer a organizações de todos os portes uma descoberta gratuita e avaliação de risco de seus ambientes de nuvem e SaaS.”

Para saber mais sobre a ThreatNG e seus recursos de avaliação de exposição em nuvem e SaaS, acesse o site da empresa: www.threatngsecurity.com/cloudexposure.

Os ambientes de nuvem e SaaS estão em constante evolução. Com o surgimento de novas instâncias, fica difícil manter um inventário preciso das implementações sancionadas e manter uma boa higiene cibernética em geral. A expansão crescente de nuvem e SaaS alimenta o problema cada vez maior de Shadow IT (implementações não sancionadas) e cybersquats (suplantações de marcas). Esse crescimento incontrolável também levou a maiores riscos e exposições de segurança, um aumento de ataques de phishing que abusam de plataformas de SaaS e ativos na nuvem comprometidos mais do que os ativos locais (Verizon 2022 Data Breach Investigations Report).

As suplantações em nuvem e SaaS (cybersquats) e os dados expostos em blocos de nuvem abertos são problemas crescentes em organizações de todos os portes e terceiros. Ainda assim, eles estão fora do escopo da maioria dos serviços de gerenciamento da superfície de ataque externo (EASM), proteção contra riscos digitais e classificação de segurança. A ThreatNG une esses recursos de solução e capacita os usuários a trazer a nuvem e o SaaS perfeitamente para o inventário de ativos, segurança e governança, monitoramento de segurança subsidiário, avaliações de segurança de terceiros e proteção de marca por meio de sua descoberta e avaliação externas inovadoras, exigindo apenas um domínio e nome da organização.

O suporte para todos os itens acima está disponível hoje e é acompanhado por todos os seguintes módulos de investigação fornecidos a todos os usuários do ThreatNG:

Inteligência de domínio

Pilha de tecnologia

Exposição de código sensível

Exposição de compartilhamento online

Exploração do mecanismo de pesquisa

Sensibilidade e finanças

Páginas da web arquivadas

Redes Sociais

Dark web

Entre em contato com a ThreatNG Security hoje mesmo para uma avaliação gratuita de 30 dias do módulo de avaliação de exposição em nuvem e SaaS.

Sobre a ThreatNG

A ThreatNG está redefinindo o gerenciamento da superfície de ataque externo (EASM), a proteção contra riscos digitais e as classificações de segurança com uma plataforma de amplitude, profundidade e recursos inigualáveis no gerenciamento de ameaças técnicas e de negócios na dark, deep e open web. Cumprindo o mantra da empresa (“Segurança centrada, não exclusiva”), a ThreatNG fornece uma solução configurável para direcionar, descobrir e avaliar ativos digitais em um ecossistema definível de organizações, subsidiárias, parceiros, terceiros, cadeias de suprimentos e clientes. Apoiada e mantida pelos especialistas em inteligência de código aberto (OSINT) do DarcSight Labs, a ThreatNG capacita organizações de todos os tipos e portes para descobrir, entender e gerenciar suas ameaças digitais externas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005869/pt/

Contato:

Erin Price

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE