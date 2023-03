AWS vai lançar região de infraestrutura na Malásia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de março de 2023.

A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), anunciou hoje planos para lançar uma região de infraestrutura da AWS na Malásia. A nova região da AWS dará a desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como organizações governamentais, educacionais e sem fins lucrativos, mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais a partir de data centers localizados na Malásia. Como parte de seu compromisso com a região, a AWS planeja investir US$ 6 bilhões (cerca de MYR 25,5 bilhões) na Malásia até 2037. Para obter mais informações sobre a Infraestrutura global da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“A AWS se comprometeu com o maior investimento internacional em tecnologia até o momento na Malásia, o que promoverá nossa visão ‘Malaysia Madani’ de uma economia altamente qualificada, inovadora, próspera e sustentável”, disse Datuk Seri Anwar Ibrahim, primeiro-ministro do país. “Trazer acessoàinfraestrutura da AWS de classe mundial, tecnologias avançadas e programas de habilidades na nuvem para a Malásia abrirá oportunidades para as empresas locais de todos os portes construírem e expandirem internacionalmente, cultivarem uma força de trabalho altamente qualificada, estimularem a criação de novos empregos e proporcionarem crescimento econômico de longo prazo. O anúncio de hoje é um voto de confiançaàliderança da Malásia na economia digital mundial e esperamos aprofundar nossa colaboração com a AWS para promover as ambições do país de priorizar a nuvem”.

“A nova região da AWS reflete nosso compromisso profundo e de longo prazo com clientes e organizações na Malásia, bem como nosso compromisso de atender uma demanda considerável e crescente por serviços de nuvem em todo o Sudeste Asiático. É um orgulho apoiar a transformação digital da Malásia com os mais altos níveis de segurança e confiabilidade disponíveis na infraestrutura de nuvem da AWS”, afirmou Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS. “Esperamos ajudar as instituições, startups e empresas da Malásia a fornecer aplicativos baseados na nuvem para impulsionar o desenvolvimento econômico em todo o país e estimular a criação de empregos, capacitação e oportunidades educacionais nas comunidades ao redor de nossos data centers.”

A nova região da AWS consistirá em três zonas de disponibilidade no momento do lançamento, somando-se às 99 zonas de disponibilidade existentes em 31 regiões geográficas a nível mundial. Com o anúncio de hoje, a AWS planeja lançar mais 15 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS no Canadá, Israel, Malásia, Nova Zelândia e Tailândia. As regiões da AWS consistem em zonas de disponibilidade que colocam a infraestrutura em localidades geográficas distintas e separadas, com distância suficiente para reduzir significativamente o risco de que um único evento afete a continuidade dos negócios dos clientes, mas perto o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que usam várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade tem energia, resfriamento e segurança física independentes e é conectada por meio de redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS focados em alta disponibilidade podem projetar seus aplicativos para serem executados em várias zonas de disponibilidade e em várias regiões para obter uma tolerância a falhas ainda maior.

A nova região da AWS permitirá que os clientes com preferências de residência de dados armazenem dados com segurança na Malásia, permitindo que os clientes obtenham latência ainda menor e atendamàdemanda por serviços na nuvem em todo o Sudeste Asiático. Os clientes de startups e empresas, organizações governamentais e instituições sem fins lucrativos poderão usar as principais tecnologias avançadas da nuvem do mundo para impulsionar a inovação. A AWS oferece o portfólio de serviços mais amplo e profundo, que abrange análise de dados, computação, banco de dados, Internet das Coisas (IoT), aprendizado de máquina, serviços móveis, armazenamento e outras tecnologias na nuvem.

Clientes dão as boas-vindasàregião da AWS na Malásia

As organizações na Malásia estão entre os milhões de clientes ativos que usam a AWS em mais de 190 países ao redor do planeta. As empresas na Malásia escolhem a AWS para inovar, aumentar a eficiência de custos e acelerar o tempo de comercialização. Alguns dos clientes que usam a AWS são: Astro Malaysia Berhad, Axiata Group, Bank Islam Malaysia, CelcomDigi, Johor Corporation, PayNet e a Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Os clientes do setor público malaio usam a AWS para ajudar a reduzir custos e atender melhor os cidadãos locais. Esses clientes incluem a Universidade de Tecnologia e Inovação da Ásia-Pacífico, BeEducation, Cybersecurity Malaysia, o Departamento de Estatísticas da Malásia, o Ministério do Ensino Superior da Malásia, Pos Malaysia e Tenaga Nasional Berhad (TNB). As startups e pequenas empresas da Malásia, entre as quais a Baba Products, Carsome, Omesti Berhad e StoreHub, estão criando seus negócios na AWS para crescer rapidamente tanto a nível nacional quanto internacional.

PayNet, a rede nacional de pagamentos e infraestrutura central compartilhada para o segmento de mercado financeiro da Malásia, usa a AWS para executar cargas de trabalho bancárias cruciais, incluindo o sistema de pagamentos sem dinheiro MyDebit da empresa. “Como operadora nacional de infraestrutura de pagamentos de varejo em tempo real, utilizamos a AWS para atenderàconfiabilidade, segurança, escalabilidade e conformidade exigidas por nossos clientes”, explicou Farhan Ahmad, CEO do grupo PayNet. “O lançamento de uma região da AWS na Malásia nos fornece acesso de baixa latência a serviços na nuvem para ajudar a garantir que nossos clientes tenham uma experiência de pagamento sem inconvenientes. Estamos entusiasmados em ver como esse avanço pode abrir caminho para que outras empresas da região inovem com rapidez e descubram novas oportunidades.”

A PETRONAS, fornecedora mundial de energia e soluções com presença em mais de 50 países, é cliente da AWS desde 2014. “Nosso trabalho com a AWS deu suporte às nossas soluções digitais e nos permitiu usar a nuvem como um acelerador. Também aproveitamos a metodologia de trabalho reverso da Amazon para conceber e dimensionar as práticas recomendadas de inovação em todo o grupo a fim de buscar novas oportunidades de crescimento”, comentou Datuk Tengku Muhammad Taufik, presidente e CEO do grupo PETRONAS. “Com o lançamento da região da AWS na Malásia, esperamos fortalecer ainda mais nossa colaboração com a AWS para desenvolver soluções escaláveis, agregar maior valor às nossas partes interessadas e desempenhar um papel na realização da visão da Malásia de se tornar uma liderança regional na economia digital.”

A Pos Malaysia, provedora nacional de serviços postais e de encomendas da Malásia, possui a maior rede varejista e de entrega do país, chegando em mais de 10 milhões de endereços e operando mais de 3,5 mil pontos de contato de comércio. Como parte da transformação digital da empresa, a Pos Malaysia planeja migrar a grande maioria de sua infraestrutura de TI para a AWS até 2023. “À medida que continuamos em nossa jornada de transformação digital para oferecer uma melhor experiência ao cliente, nossa colaboração com a AWS tem sido fundamental para simplificar nossos processos, reduzir os custos de TI em 50% e gerar maior agilidade organizacional”, disse Sumesh Rahavendra, diretor de Estratégia e Digital da Pos Malaysia. “Estamos empolgados com o lançamento de uma região da AWS na Malásia e ansiosos para incorporar análises profundas e iniciativas de aprendizado de máquina em nossas operações para ajudar a desenvolver ainda mais nossos produtos e serviços, permitindo-nos entregar sorrisos até a última etapa.”

A TNB é a maior fornecedora de serviços públicos de eletricidade na Malásia e atende a mais de 9,5 milhões de clientes comerciais, industriais e residenciais em todo o país. Ela colabora com a AWS desde 2020 para acelerar sua transformação digital, melhorar a experiência do cliente e desenvolver soluções inteligentes de energia. “A TNB tem a missão de transformar digitalmente e se tornar mais do que apenas uma fornecedora de serviços públicos”, destacou Azlan bin Ahmad, diretor de Informações da TNB. “Aproveitar os serviços de classe mundial da AWS, como computação, aprendizado de máquina e inteligência artificial, nos ajudará a acelerar o lançamento de serviços digitais inovadores, permitindo que os clientes rastreiem e gerenciem com mais facilidade seu uso de energia. Damos as boas-vindasàregião da AWS na Malásia, que ajudará a aumentar a eficiência e a agilidade das indústrias, apoiando as empresas a oferecer uma linha mais ampla de serviços para melhorar a vida dos cidadãos locais.”

Os parceiros malaios da AWS também dão as boas-vindasànova região da AWS

A AWS Partner Network (APN) inclui dezenas de milhares de fornecedores independentes de software (ISV) e integradores de sistemas (SI) no mundo inteiro. As parcerias da AWS criam soluções e serviços inovadores na AWS e a APN ajuda fornecendo suporte comercial, técnico, marketing e entrada no mercado aos clientes. Os SI, as parcerias em consultoria e os ISV ajudam clientes corporativos e do setor público a migrar para a AWS, implantar aplicativos de missão crítica e fornecer uma linha completa de serviços de monitoramento, automação e gestão para os ambientes de nuvem dos clientes. Entre os exemplos de parceiros da AWS com sede na Malásia, estão a Axrail, eCloudvalley, Exabytes, G-AsiaPacific, GHL, Maxis, Radmik Solutions Sdn Bhd, Silverlake Axis, Tapway, Uberfusion e Wavelet. Para ver a lista completa de parcerias da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A Maxis é a provedora líder de soluções convergentes da Malásia e uma parceira de serviços de nível avançado da AWS. Em 2019, a Maxis assinou um contrato de colaboração estratégica com a AWS para fornecer tecnologias de nuvem líderes do setor habilitadas por 4G a fim de ajudar as organizações a melhorar a produtividade, o desempenho e a inovação. “A Maxis aspira ser a grande referência para todos os serviços de TI e conectividade na Malásia e vemos a AWS como um fator-chave para nos ajudar a atingir esse objetivo”, disse Goh Seow Eng, CEO da Maxis. “Esperamos fornecer às empresas na Malásia maior acesso a soluções de nuvem de classe mundial para acelerar a adoção da nuvem e capacitar as empresas a estarem melhor equipadas para a Indústria 4.0, de acordo com a ambição do governo de colocar a nuvem em primeiro lugar”.

A Silverlake Axis é uma empresa de tecnologia, software e serviços corporativos e uma parceira de software da AWS. “A colaboração da Silverlake Axis com a AWS nos ajudou a criar uma visão futura de nossa solução digital ao modernizar 25 aplicações omnicanal, como transações, empréstimos, pagamentos e participação digital”, comentou Andrew Tan, diretor administrativo de grupo da Silverlake Axis. “Agora podemos oferecer aos clientes várias combinações de soluções digitais com pagamentos conforme o uso, que fornecem uma experiência personalizada e perfeita ao cliente em todos os canais e em qualquer dispositivo. A região da AWS na Malásia será transformadora para o setor de serviços de tecnologia, fornecendo infraestrutura segura, de alto desempenho, resiliente e regulamentada para cargas de trabalho de banco digital ou negócios de insurtech. Isso nos ajudará a acelerar o lançamento de novos recursos e permitirá que nossos clientes mudem rapidamente para aproveitar os benefícios da nuvem.”

Compromisso com a sustentabilidade

Como parte do The Climate Pledge, a Amazon está comprometida em alcançar zero emissões líquidas de carbono em seus negócios até 2040 e está no caminho de impulsionar suas operações com 100% de energia renovável até 2025, cinco anos antes da meta original de 2030. Em 2022, a Amazon estabeleceu um novo recorde corporativo para a maior quantidade de energia renovável anunciada por uma única empresa em um ano e continua sendo a maior compradora corporativa de energia renovável – posição que ocupa desde 2020. A Amazon agora tem 401 projetos de energia renovável no mundo inteiro, incluindo 164 parques eólicos e parques solares e 237 projetos solares em telhados nas instalações da Amazon. Uma vez operacionais, os projetos globais de energia renovável da Amazon devem gerar 56.881 gigawatts-hora (GWh) de energia limpa a cada ano. Além disso, a AWS terá água positiva até 2030, devolvendo mais água às comunidades do que a que usa em suas operações diretas.

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services é a nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho e conta agora com mais de 200 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), mobilidade, segurança, realidade híbrida, virtual e aumentada (RV e RA), mídia e desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicativos de 99 zonas de disponibilidade em 31 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 15 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS no Canadá, Israel, Malásia, Nova Zelândia e Tailândia. Milhões de clientes – incluindo as startups de crescimento mais rápido, as maiores empresas e as principais agências governamentais – confiam na AWS para fortalecer sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente; paixão pela invenção; compromisso com a excelência operacional; e pensamento de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra e o lugar mais seguro para trabalhar. As avaliações de clientes, compras com 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, escolha de carreira, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005847/pt/

Contato:

Amazon.com, Inc.

Media Hotline

[email protected]



www.amazon.com/pr

Fonte: BUSINESS WIRE