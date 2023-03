Sedação consciente é eficaz para quem tem medo de dentista

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 2 de março de 2023.

Muitas pessoas têm medo de ir ao dentista e adiam tratamentos necessários devido a isso, mas a sedação com óxido nitroso pode ser a solução para esse problema. Também conhecido como gás do riso, o óxido nitroso é um gás incolor, não inflamável e não tóxico que pode ser usado para sedação em procedimentos odontológicos.

O uso do óxido nitroso para sedação consciente em tratamentos odontológicos é regulamentado pela ANVISA e pelo Conselho Federal de Odontologia no Brasil. Essa tecnologia tem se mostrado uma opção segura e eficaz para pacientes ansiosos, incluindo crianças, que necessitam de tratamentos odontológicos mais longos e invasivos, como implantes dentários, extrações e tratamentos de canal.

Apesar da regulamentação, ainda são poucos os cirurgiões-dentistas habilitados a utilizar o óxido nitroso para sedação consciente em consultório odontológico. Isso pode ser devido à falta de conhecimento sobre a técnica ou à falta de investimento nos equipamentos necessários para a sua aplicação. No entanto, pacientes que sofrem de medo ou ansiedade em relação aos tratamentos odontológicos podem se beneficiar significativamente da sedação com óxido nitroso.

A Dra. Letícia Brandão, dentista habilitada no uso de óxido nitroso para sedação consciente e fundadora da Atten Odontologia, destaca a importância de escolher um profissional capacitado para realizar o procedimento. “É essencial que o dentista seja habilitado e tenha um conhecimento profundo sobre a técnica, saiba operar os equipamentos e realizar os manejos necessários em caso de possíveis reações adversas”, afirma a especialista.

Além disso, de acordo com a especialista “O paciente retoma ao estado de consciência rapidamente após o término da sedação, pois só se tem o efeito sedativo do gás enquanto o mesmo é inalado, podendo o paciente voltar a sua rotina cotidiana logo após a realização do procedimento. Este é um dos fatos que torna esse tratamento uma opção extremamente segura e eficaz”.

A dentista ressalta que a sedação com óxido nitroso pode ser utilizada para pacientes ansiosos, fóbicos e também é indicada para pacientes que, mesmo tranquilos, necessitam de tratamentos mais longos como: implantes dentários, extrações ou tratamentos de canal. “O óxido nitroso pode ajudar a reduzir a ansiedade e o desconforto durante o procedimento, tornando-o mais tolerável para o paciente. Até para quem precisa fazer apenas uma limpeza dentária, mas tem muita sensibilidade, ele é super indicado”, afirma Dra. Letícia.

Não é incomum que as pessoas evitem ir ao dentista por causa desses problemas, mas com a sedação é possível superar essa barreira e cuidar da saúde bucal de forma mais tranquila. É recomendado que o paciente fale com um dentista de confiança sobre essa opção e sobre como ela pode ajudar a tornar a visita ao consultório mais confortável.