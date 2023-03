Turnover desafia empresas de BPO: como contornar?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de março de 2023.

Além do desafio de atrair e contratar os talentos para desempenhar funções para as diversas áreas de uma companhia, reter os melhores profissionais está entre os maiores desafios vivenciados pelas equipes de RH (Recursos Humanos) das empresas do Brasil.

Segundo um levantamento conduzido pela Robert Half com base em informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o turnover (taxa de rotatividade, em português) nas empresas brasileiras aumentou 56% em relação ao período pré-pandemia. Com isso, o Brasil conquistou o posto de país com o maior índice de turnover do mundo, à frente do Reino Unido (43%), França (51%) e Bélgica (45%).

De acordo com o balanço, a taxa de saídas voluntárias nos empreendimentos do país, em relação ao de desligamentos, passou de 33% para 48%, conforme noticiado pelo G1.

Greci de Braga, fundadora do Grupo BR Call – empresa que atua com terceirização de operações e processos em todos os segmentos da jornada do consumidor – conta que o maior impacto de um alto turnover em empresas de BPO (Business Process Outsourcing – Terceirização de Processos de Negócios, em português), especificamente, é a perda da qualidade, a diminuição de produtividade e o retrabalho em contratação e treinamento.

“As empresas podem empreender determinadas medidas a fim de reduzir o turnover em companhias de BPO se valendo de determinadas ferramentas e estratégias, como endomarketing, comissão, validação e cultura de meritocracia”, afirma.

Braga explica que, no segmento de call center, o maior desafio é a diminuição de turnover. “É possível utilizar técnicas de endomarketing com validação semanal, além de monitorias semanais e feedback diários. Com a nova geração chegando ao mercado de trabalho, o salário não é o diferencial e sim o ambiente de trabalho e a cultura da empresa”.

Nas palavras da empresária, “manter a harmonia e alegria com profissionalismo e com o resultado esperado entregue é o maior desafio experimentado pela gestão de pessoas em uma empresa”.

Para Braga, manter o plano de carreira também é algo motivador. “Na BR Call, por exemplo, nossos melhores gerentes são aqueles que iniciaram como estágio e percorreram todos os pilares da empresa. Os cases de sucesso de colaboradores também são boas estratégias para reter talentos e diminuir o turnover”, diz ela.

