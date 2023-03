Conheça as áreas de atuação do Direito Ambiental

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2023.

O Direito possui muitos ramos, como Direito Tributário, Direito Trabalhista, Direito Societário, e claro, o Direito Ambiental — além de muitos outros. Com tantos segmentos, é comum que as pessoas tenham dúvidas sobre o que faz cada ramo do Direito.

Afinal, um advogado trabalhista cuida de uma determinada parte da legislação, enquanto as outras áreas possuem suas especificidades e atuações. Pensando nisso, separamos tudo o que você precisa saber sobre o Direito Ambiental, confira a seguir:

O que é Direito Ambiental?

Antes de contratar um advogado ambiental, é muito importante entender o que é essa área do Direito.

Basicamente, esse é o ramo responsável por regulamentar as relações entre os indivíduos e as empresas públicas e privadas com o meio ambiente. Nesse sentido, o Direito Ambiental possui como principal objetivo preservar a qualidade e a diversidade do meio ambiente.

O que faz um advogado ambiental?

Mas, afinal, o que faz um advogado especialista em Direito Ambiental? O advogado especializado no assunto pode atuar de forma preventiva nas empresas, auxiliando os processos para que a empresa se torne menos nociva ao meio ambiente.

Esse profissional pode prestar assessoria jurídica, consultoria, auditoria, treinamento, além de muitos outros serviços. Portanto, o advogado ambiental atua diretamente na prevenção de riscos e danos ao meio ambiente.

Quais são as áreas de atuação do Direito Ambiental?

Gostou de saber o que faz um advogado ambiental? Antes de contratar um escritório de advocacia especialista nesse ramo, confira algumas das principais áreas de atuação:

Auditoria de verificação de conformidade;

Análise de leis ambientais;

Assessoria ambiental de forma preventiva;

Assessoria jurídica sobre crimes associados ao meio ambiente;

Auxílio em processos administrativos de licenciamento;

Auxílio em processos de infrações ambientais;

Consultoria e auditoria sobre práticas nocivas ao meio ambiente;

Elaboração de relatórios de impacto ambiental;

Treinamento para certificação ambiental.

Essas são algumas das áreas de atuação do Direito Ambiental, mas existem muitas outras maneiras de o advogado especialista auxiliar os indivíduos e as empresas.

Conte com um escritório de advocacia especializado em Direito Ambiental!

Agora que você já sabe o que faz um advogado ambiental e quais são as áreas de atuação neste ramo do direito, conte com um escritório de advocacia especialista no assunto para auxiliar da melhor maneira possível.