AFNE promove campanha de arrecadação de doações para os moradores do litoral

* Por: DINO - 3 de março de 2023.

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), organização social responsável pelo gerenciamento e execução de serviços de saúde em unidades da região central de São Paulo, a partir de contrato firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo arrecadação de água mineral, produtos de limpeza, itens de higiene, roupas e calçados para pessoas do litoral norte de São Paulo em situação de vulnerabilidade após as fortes chuvas.

A AFNE se solidariza com o ocorrido e, por meio do AFNE em Ação – movimento de voluntariado da associação para promover e disseminar ações solidárias – busca incentivar a solidariedade entre seus colaboradores, parceiros e pessoas que se identificam com as causas sociais e arrecadar doações para as vítimas da catástrofe. Todas as doações serão destinadas às pessoas que foram afetadas pelas enchentes, alagamentos, deslizamentos e bloqueios.

“Contamos com o apoio da comunidade local para ajudar aqueles que precisam. As chuvas deixaram milhares de pessoas desabrigadas e provocaram muitas mortes, e a solidariedade será crucial nesse momento”, comenta Lucas Sartori, vice-presidente da AFNE.

Em diversos equipamentos de saúde, a associação disponibilizará caixas de coletas para as doações. Acesse o site da AFNE ou perfil do Instagram da associação e confira todos os pontos de coleta na região central do município de São Paulo.

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) – Entidade filantrópica fundada em 2003, detentora de título de utilidade pública e CEBAS, com foco em promover e desenvolver gestão de saúde. Em São Paulo, a AFNE é responsável pelo gerenciamento e execução de serviços de saúde em unidades da Supervisão Técnica da Santa Cecília e na Sé, além do Hospital Municipal Santa Dulce dos Pobres, na Bela Vista, a partir de contrato firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.