Aumento de ataques a condomínios causa preocupação

* Por: DINO - 3 de março de 2023.

A segurança dentro dos condomínios é um assunto que tem causado muita preocupação entre moradores e síndicos por todo o país, afinal o número de casos de invasões teve um crescimento notável na última década. A falta de um sistema de segurança eficiente pode ser um agravante.

Segundo dados do Sistema de Informações Criminais (Infocrim), entre 2014 e 2018 foram registrados, em média, 12 mil ataques por mês a casas e condomínios no estado de São Paulo. Já no primeiro semestre de 2022, houve um aumento de 11,09% nos casos de furtos e roubos.

Ainda segundo o mesmo levantamento do Infocrim, apenas de janeiro a junho de 2022, esse número chegou a 2.494 ocorrências. Esse é um cenário alarmante não só para os condôminos, mas também para todos envolvidos (síndicos, administradores, funcionários, prestadores de serviços, etc).

As estratégias usadas pelos assaltantes são diversas e nem todas as medidas de segurança pública são suficientes Além disso, muitos condomínios não dispõem de sistemas de segurança eficazes, ajudando a subir o número dos casos.

Quais os riscos a que são expostos os condôminos?

Para Cláudio Celino, professor, empresário, Mestre em Administração, pós-graduado em Engenharia de Telecomunicações e Engenheiro Eletricista, o primeiro risco básico é o de invasão do perímetro, ou seja, pessoas tentando invadir a área ao redor do condomínio.

O segundo é ter acesso, mesmo pela portaria, de pessoas não desejadas que não foram convidadas e que são desafetos de alguns condôminos.

Outro risco comum é o de furtos e roubos às residências, ou de sequestro dos moradores. Também há a possibilidade de quebra de privacidade, perturbação da ordem e vandalismo. Apesar de parecerem menores, são situações que impactam negativamente a vida do condômino.

Sistemas de segurança modernos podem ser a solução ideal

As situações listadas acima podem ser evitadas com a implantação de tecnologias eficientes para prevenir riscos no condomínio. Existe uma vasta gama de soluções disponíveis para trazer mais segurança ao condomínio, como:

Controle de acesso com reconhecimento facial

Com as medidas sanitárias de proteção contra o COVID-19, utilizar acesso via digital com os dedos é correr riscos de higiene e saúde, além de ser um sistema lento. Uma das tecnologias mais eficientes e rápidas é o controle de acesso com reconhecimento facial. Com ele, é possível gerenciar remotamente a entrada de moradores, visitantes e funcionários.

Interfone inteligente

O interfone inteligente é uma solução que facilita a comunicação entre a portaria e os moradores, e pode ser acessado por um smartphone com a possibilidade de visualizar a imagem do visitante que está na portaria em tempo real. Também pode se conectar ao ramal remoto, permitindo que o morador atenda o interfone da casa em qualquer lugar que estiver.

Aplicativo de monitoramento

Com o aplicativo instalado no celular, é possível fazer o monitoramento e gerenciamento do empreendimento por meio de uma plataforma de inteligência artificial completa. Dessa maneira, o smartphone pode ser usado para visualizar as imagens da câmera da portaria ou de áreas comuns, por exemplo.

Videomonitoramento Inteligente

Implantar um sistema de monitoramento com várias câmeras sem uma inteligência artificial e analítica pode ser uma falha. Por isso, a utilização de câmeras inteligentes é uma escolha segura. Com elas, é possível identificar situações que fogem do padrão por meio da detecção de intrusão e emitir um alerta em um mapa.

Smart Sensors

Os sensores de intrusão são dispositivos que monitoram a atividade em um determinado espaço e detectam movimentos ou alterações no ambiente. Existem sensores de presença, abertura/fechamento de portas e janelas, arrombamento, fumaça, incêndio e inundação. Quando acionado, ele envia uma notificação para o sistema de segurança.

Sistema de segurança perimetral

Funcionando a partir de plataformas como fibra óptica, drones, minas terrestres, infravermelho ou radares, esses sistemas identificam com precisão o local onde houve a tentativa de invasão do condomínio e exibem em um mapa em tempo real a localização exata.

Por que adotar as soluções tecnológicas?

“A maior parte dos erros de segurança que acontecem é por uma falha humana. As soluções inteligentes fazem tarefas complexas e repetitivas, que seriam difíceis para um colaborador fazer”, diz o professor Cláudio.

Em um olhar geral, a adoção dessas tecnologias pode parecer algo complexo e custoso, mas, na prática, não é bem assim. Esses sistemas podem trabalhar de maneira integrada a partir de uma única plataforma multisserviços de fibra óptica.

Ou seja, não há necessidade de buscar um fornecedor para cada um dos serviços. “Naturalmente, isso significa uma redução tanto nos gastos de implantação dessa tecnologia quanto nos gastos de manutenção dos sistemas”, diz Cláudio.

Esse é o conceito de Condomínio Inteligente: um empreendimento que une soluções inteligentes em um único projeto e a partir de uma única infraestrutura feita para durar décadas, totalmente modular e escalável.

Com o aumento de casos de ataques a condomínio, e sem um sistema de segurança pública que consiga dar conta de todas as ocorrências, as gestões condominiais podem recorrer a essas soluções tecnológicas e garantir a segurança do local.

Para Cláudio, o Condomínio Inteligente é capaz de proteger as extensões do empreendimento, principalmente de condomínios longos, além de aumentar a confiabilidade do controle de acesso, trazendo tranquilidade de que ele vai funcionar de forma precisa.

O Condomínio Inteligente pode, neste caso, oferecer um sistema de segurança completo e moderno, com controle de acesso com reconhecimento facial, interfone inteligente, aplicativo de monitoramento, Videomonitoramento Inteligente, Smart Sensors e sistema de segurança perimetral.