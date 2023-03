Bentley Systems lança chamada para indicações para o Going Digital Awards in Infrastructure 2023

3 de março de 2023.

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a abertura de inscrições para o Going Digital Awards in Infrastructure 2023. O prêmio, que terá a avaliação de um júri de especialistas do setor, premiará projetos de infraestrutura pelos avanços de transformação digital em infraestrutura. O prazo de inscrições acaba em 8 de maio de 2023.

Os usuários de software da Bentley estão convidados a inscrever seus projetos no programa Going Digital Awards in Infrastructure, independentemente da fase do projeto – planejamento/concepção, projeto, construção ou operações. Os três finalistas escolhidos em cada categoria ganham uma viagem para Cingapura, para participar do evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards, como convidados da Bentley Systems. Como parte da conferência, os finalistas apresentarão seus projetos para os jurados, formadores de opinião do setor e mais de 100 profissionais de mídia.

As categorias do Going Digital Awards in Infrastructure incluem:

Pontes e Túneis

Construção

Engenharia Empresarial

Instalações, Campi e Cidades

Geração de Energia e Processos

Transporte Ferroviário e Trânsito

Estradas e Rodovias

Engenharia Estrutural

Modelagem e análise de subsuperfície

Levantamento e Monitoramento

Transmissão e distribuição

Água e Águas Residuais

Esses projetos reconhecem avanços inovadores e impactos mensuráveis na infraestrutura e sustentabilidade. Os projetos podem ser reconhecidos por seu impacto econômico e uso inovador do software Bentley, incluindo a plataforma Bentley iTwin e gêmeos digitais de infraestrutura, modelagem 4D, Internet das Coisas de Infraestrutura e inteligência artificial. Os projetos também podem ser reconhecidos por avanços que capacitam as metas de desenvolvimento sustentável em termos de ação climática, transição energética e eficiência, circularidade dos recursos terrestres e hídricos, e comunidades saudáveis.

Além dos prêmios do júri, os fundadores da Bentley homenagearão projetos selecionados que representam organizações ou indivíduos cujos empreendimentos contribuem notavelmente para o avanço da infraestrutura e/ou metas de desenvolvimento ambiental e social.

Cada projeto indicado para um prêmio recebe reconhecimento em toda a comunidade global de infraestrutura das seguintes formas:

Têm o perfil de seus projetos de infraestrutura publicado no Infrastructure Yearbook da Bentley, que é distribuído em formatos impressos e digitais para influenciadores da mídia, do governo e do setor em todo o mundo;

no da Bentley, que é distribuído em formatos impressos e digitais para influenciadores da mídia, do governo e do setor em todo o mundo; Aumentam sua vantagem competitiva, demonstrando aos clientes existentes e potenciais o valor agregado de seus projetos por meio das inovações digitais;

demonstrando aos clientes existentes e potenciais o valor agregado de seus projetos por meio das inovações digitais; Aumentam sua exposição e cobertura da mídia e de analistas do setor em nível global.

Para obter informações adicionais sobre o programa Going Digital Awards in Infrastructure 2023 ou para inscrever um projeto, acesse o site do Going Digital Awards in Infrastructure.

Sobre a Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresa de software de engenharia e infraestrutura. Fornecemos software inovador para o avanço da infraestrutura mundial – sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e organizações de todos os tamanhos, para projeto, construção e operação de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campus, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas, alimentadas pela plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura, incluem aplicações MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, software Seequent para geoprofissionais e Bentley Infrastructure Cloud, abrangendo ProjectWise para entrega de projetos, SYNCHRO para gerenciamento de construção e AssetWise para operações de ativos. Os 5.000 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de US$ 1 bilhão em 194 países.



www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

