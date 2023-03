MonetizeMore compra tecnologia da Advanced Ads e expande soluções para editores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de março de 2023.

A Ad Tech MonetizeMore anunciou na última semana a compra da Advanced Ads — plataforma de tecnologia de anúncios especializada em ferramentas avançadas de gerenciamento de anúncios e plug-ins para editores do WordPress. A aquisição faz parte das estratégias que deverão fazer a empresa canandense ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares de Receita Recorrente Anual em 2023.

A compra do novo recurso acontece, ainda, pouco após a Ad Tech de mídia programática ter sido citada pela terceira vez consecutiva na lista do Globe and Mail das principais empresas em crescimento do Canadá.

O Advanced Ads é um plugin do WordPress para gerenciar anúncios que conta com diversas funções adequadas para donos de sites. Entre elas: anúncios ilimitados e flexíveis, segmentação de grupos de usuários, programação de anúncios, relatórios compartilháveis, estatísticas em tempo real, integração com AdSense e Google Ad Manager, além de testes A/B. A ferramenta alimenta mais de 150.000 sites e conta com classificação de 4,9 estrelas e mais de 1.300 votos no WordPress.org.

O principal objetivo da MonetizeMore com a nova aquisição é expandir suas soluções de otimização de anúncios para publishers, incluindo recursos de anúncios avançados sem que sejam necessárias habilidades de codificação.

“O Advanced Ads complementa as ferramentas e produtos programáticos de publicidade existentes na MonetizeMore, a fim de dar maior suporte aos editores. Como estamos preparados para um crescimento exponencial este ano, permaneceremos seletivos em fazer aquisições estratégicas e parcerias com organizações que também capacitam editores que monetizam com anúncios”, explica Kean Graham, CEO e fundador da MonetizeMore.

A aquisição entrará em vigor imediatamente e a integração entre as duas plataformas começará em breve. A empresa continuará a oferecer suporte aos clientes existentes da Advanced Ads. Estes, por sua vez, também serão apresentados às soluções da MonetizeMore, como a plataforma de AdOps PubGuru e outras ferramentas.

Sobre a MonetizeMore

Fundada em 2010, a MonetizeMore é uma empresa canadense, com atuação na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, especializada em otimização de anúncios via mídia programática.

Sua principal tecnologia é o PubGuru, plataforma que se utiliza de Inteligência Artificial para gerenciar, proteger e aprimorar a receita de editores. Além de ter o selo de parceiro do Google, a companhia foi premiada pelo Google com o Traffic Cop, ferramenta que protege editores contra tráfego inválido.