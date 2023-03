O Consórcio EPC da Mitsubishi Power, TIC e Sargent & Lundy construirá a nova usina elétrica mais limpa e confiável da Entergy Texas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de março de 2023.

Um consórcio da Mitsubishi Power Americas, Inc., Sargent & Lundy e TIC—The Industrial Company forneceráàEntergy Texas serviços de engenharia, aquisição e construção (engineering, procurement and construction, EPC) para a construção da Orange County Advanced Power Station (Central elétrica avançada do condado de Orange, OCAPS). A Comissão de Utilidade Pública do Texas aprovou a proposta da Entergy Texas de construir a usina de ciclo combinado de 1.215 megawatts (MW) perto de Bridge City, Texas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005900/pt/

Representative illustration of the 2 on 1 combined cycle project, including two M501JAC enhanced air-cooled gas turbines, steam turbine, heat recovery steam generator, and advanced control system. (Credit: Sargent & Lundy)

A experiência combinada dos parceiros do consórcio ajudará a Entergy a avançar em direção ao seu objetivo de transição energética:

Sargent & Lundy, conhecida por sua avançada experiência em engenharia de ciclo combinado de classe, é a Engenheiro de Registro.

TIC, que tem um forte histórico de construção segura no prazo, é a Construtora.

A Mitsubishi Power, líder mundial em soluções de geração e armazenamento de energia, está fornecendo seu trem de força com capacidade de hidrogênio que inclui duas turbinas a gás refrigeradas a ar M501JAC melhoradas, uma turbina a vapor, gerador de vapor com recuperação de calor e sistema de controle avançado.

O presidente e diretor executivo da Entergy Texas, Eliecer Viamontes, disse: “As instalações da OCAPS fornecerão energiaàregião sudeste do Texas em rápido crescimento nos próximos anos e continuarão nossa missão de fornecer energia mais limpa, mais confiável e de baixo custo para nossos clientes. Além disso, a capacidade de desbloquear a capacidade de co-combustão de hidrogênio da usina apóia a viabilidade da usina a longo prazo e beneficiará nossos clientes”. A OCAPS estará estrategicamente localizada perto de produtores de hidrogênio, oleodutos, armazenamento e compradores para utilizar esta importante fonte de energia limpa e confiável no futuro”.

“Através da forte colaboração e da ampla experiência dos parceiros do projeto, estamos estrategicamente equipados para ajudar a Entergy a atingir suas metas de descarbonização”, disse Kurt Clardy, vice-presidente sênior da TIC. “Estamos ansiosos para utilizar nossa vasta experiência para construir com segurança esta usina líder do setor”.

Victor Suchodolski, presidente e diretor executivo da Sargent & Lundy disse: “Ser escolhido como engenheiro de registro é uma oportunidade maravilhosa para apoiarmos as metas de descarbonização da Entergy a longo prazo. Junto com nossa avançada experiência em engenharia de ciclo combinado de classe, a Sargent & Lundy tem um profundo entendimento das complexidades associadas ao desenvolvimento de projetos de larga escala como este. Estamos mais próximos de um futuro energético mais limpoàmedida que trabalhamos com nossos parceiros para alcançar nossas metas de carbono zero líquido em 2050”.

Bill Newsom, presidente e diretor executivo da Mitsubishi Power Américas, disse: “A Mitsubishi Power compreende que para alcançar as metas de carbono zero líquido, precisamos reunir equipes com experiência complementar. Tivemos a honra de trabalhar com a Entergy em várias usinas elétricas recentemente comissionadas. Esperamos continuar progredindo com a Entergy e nossos parceiros EPC TIC e Sargent & Lundy”. Para alcançarmos o carbono zero líquido até 2050, todos devemos fazer nossa parte. Seja um OEM, um empreiteiro, um produtor ou consumidor, somos todos “A Geração de Energia” Juntos estamos criando uma Mudança na Energia.”

Sobre a Entergy Texas

A Entergy Texas, Inc. fornece eletricidade a quase 500.000 clientes em 27 condados. A Entergy Texas é uma subsidiária da Entergy Corporation, uma empresa da Fortune 500 com sede em Nova Orleans. A Entergy fornece energia a 3 milhões de clientes através de suas empresas operacionais no Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas. A Entergy está criando um futuro energético mais limpo e resiliente para todos com nosso portfólio diversificado de geração de energia, incluindo fontes de energia cada vez mais livres de carbono. Com raízes na região do sul do Golfo há mais de um século, a Entergy é um líder reconhecido em cidadania corporativa, proporcionando mais de 100 milhões de dólares em benefícios econômicos para as comunidades locais através de esforços filantrópicos e de advocacia anualmente nos últimos anos. Nossos aproximadamente 12.000 funcionários se dedicam em fornecer energiaàvida hoje e para as gerações futuras. Para obter as últimas notícias da Entergy, acesse o Sala de Imprensa.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de 2.500 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Sargent & Lundy

Sargent & Lundy é uma das mais antigas firmas de engenharia de arquitetura com serviço completo do mundo. Fundada em 1891, a empresa é líder mundial em eletricidade, energia e descarbonização com experiência em modernização de redes, energia renovável, armazenamento de energia, energia nuclear, energia fóssil e captura de carbono. A Sargent & Lundy fornece serviços abrangentes de projeto – desde consultoria, projeto e implementação até gerenciamento de construção, comissionamento e operações/manutenção, com ênfase na qualidade e segurança. A empresa atende clientes dos setores público e privado nos setores de eletricidade e energia, distribuição de gás, industrial e governamental. Para mais informações, acesse sargentlundy.com e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a TIC – The Industrial Company

A TIC é uma subsidiária integral da Kiewit Corporation e fornece serviços de construção de aluguel direto para projetos industriais nos mercados de energia, energia, mineração e marinha. Para mais informações, acesse www.ticus.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005900/pt/

Contato:

Contatos de Comunicação



Kendra James



Entergy Texas

+1 281-297-2353

[email protected]

Christa Reichhardt



Mitsubishi Power

+1 407-484-5599

[email protected]

Brenda Romero



Sargent & Lundy

+1 312-269-2137

[email protected]

Angela Nemeth



TIC

+1 402-926-8951

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE