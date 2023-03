Petlove eleva performance logística em 90% no Sul do país com fulfillment da UX

3 de março de 2023.

A Petlove anuncia elevação de sua performance em 90% graças ao modelo de fulfillment adotado junto à UX Group, empresa especializada em gestão inteligente de logística e transportes. Fulfillment é o conjunto de processos que envolve desde o momento em que o cliente realiza um pedido até sua entrega nas mãos do cliente.

Com o projeto, que teve início em janeiro do ano passado, a UX Group tornou-se responsável por toda a gestão de logística e transportes do e-commerce, realizada a partir do seu Centro de Distribuição localizado em Itajaí (SC). “O fulfillment garantiu à Petlove reduzir custos de operação, além de mais sustentabilidade sobre as despesas do CD, uma vez que os pedidos são expedidos de lá”, afirma Maycon Lima, diretor de operações da UX Group.

Segundo Lima, o projeto permitiu ao e-commerce reduzir ainda mais os prazos de entrega para o Sul do Brasil, melhorando sua performance em 90% em relação ao modelo convencional utilizado até 2021.

“Antes, as entregas eram realizadas dentro de cinco dias na região Sul; hoje, esse tempo foi reduzido para apenas dois dias. Além disso, conseguimos atender mais de 99% das entregas no mesmo dia (o chamado D0) no CD”, reforça ele, lembrando que foi possível aumentar o share para o Sul em 60%, saindo apenas do CD de Itajaí.

Lima salienta que a grande vantagem do fulfillment é contar com um fornecedor especializado e capaz de realizar etapas logísticas complexas que não estão no core business do varejista. Com o modelo, os comércios eletrônicos podem se utilizar de recursos mais inovadores para atender a demanda do escoamento, descentralizar o estoque e focar seus esforços exclusivamente em vendas. “Isso é o que vem rendendo excelentes resultados para a Petlove”, finaliza ele.