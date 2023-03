Prédio mais alto de Curitiba está no metaverso

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 3 de março de 2023.

Por meio de uma parceria entre a GT Building, uma das principais incorporadoras imobiliárias da capital paranaense, com a multinacional Electrolux, é possível conhecer virtualmente um dos apartamentos de 280 metros quadrados do OÁS. Essa é uma experiência única, pois ao colocar os óculos de realidade virtual (VR) será possível visitar todos os cômodos do apartamento, apreciar as paisagens pelas janelas e interagir com os 15 eletrodomésticos instalados, como televisão, micro-ondas, air-fryer, refrigerador, entre outros.

A imersão poderá ser realizada em 11 outlets próprios da Electrolux, localizados em Curitiba e em São Paulo, e também em uma sala disponível na sede da GT Building, em Curitiba. Segundo o Diretor da GT Building, Mauricio Fassina, é a oportunidade para experienciar, viver e conhecer o novo empreendimento da incorporadora. “Também são oferecidas algumas interações que o cliente não tem no espaço físico. O cliente conseguirá ter a vista do Parque Barigui e de toda a cidade a partir da sacada do quadragésimo sétimo andar”, explica.

O apartamento foi modelado em 3D e tem as mesmas características de espaço físico e acabamentos das unidades que vão do 26º até o 47º andar do OÁS, iguais ao projeto de interior desenvolvido pelo arquiteto Marcos Bertoldi. “O fato de sermos pioneiros ao experimentar o metaverso é para entendermos como que a GT Building conseguirá extrapolar o mundo físico e levar para esse mundo digital novas experiências que ajudem a melhorar a percepção do cliente em relação ao seu futuro apartamento”, destaca Mauricio.

A Electrolux é a primeira marca de eletrodomésticos na América Latina a entrar na plataforma para oferecer uma experiência em todos os ambientes. Segundo o diretor de Ownership Solutions e Novos Negócios da Electrolux, Nelson Scarpin, um dos fatores da empresa investir no metaverso é a necessidade de estar onde milhões de brasileiros estão, neste caso é no ambiente de hiper conectividade. “Considerando que os consumidores estão no universo online de uma a três horas por dia, a Electrolux vê como essencial promover uma experiência imersiva, simulando exatamente ambientes da casa com produtos que mais necessita”, afirma.

O cliente pode vivenciar essa experiência utilizando óculos VR e um controle que permite andar pelo apartamento e ter noção da distribuição do mobiliário, da decoração e da dimensão do imóvel. Também estão sendo desenvolvidas funcionalidades para que ele consiga interagir com o apartamento, com vídeos explicativos sobre o empreendimento ou alguns bullets sobre os diferenciais. “Ao caminhar pelo apartamento, terão alguns bullets sobre o piso que o cliente poderá clicar e então vai abrir informações sobre as especificações, por exemplo, aqui tem piso aquecido”, conta Mauricio.

Tanto para a GT Building quanto para a Electrolux, o mais importante da parceria é revolucionar o envolvimento dos clientes com a marca e seus serviços e conseguir expandir essa experiência de forma personalizada aos consumidores independente do lugar onde estejam.

“A expectativa é consolidar essa parceria entre a Electrolux e a GT Building, garantindo as melhores experiências imersivas para o consumidor. Com a exposição dos nossos lançamentos na plataforma, conseguiremos agregar valor na experiência completa deste cliente, demonstrando como serão todos os ambientes do futuro apartamento dele”, garante Nelson.

Este ainda é um projeto-piloto, porém, conforme for evoluindo serão incrementadas novas possibilidades para melhorar a experiência do cliente com os eletrodomésticos da Electrolux e com o próprio apartamento da GT Building. A imersão é gratuita e a será oferecida nos outlets próprios da Electrolux, em Curitiba e São Paulo, e na sala na sede da incorporadora, onde até dez pessoas poderão utilizar os óculos de VR e visitar o apartamento do OÁS no metaverso.

Segundo o sócio-fundador da AeonVR, empresa responsável pela criação do apartamento no metaverso, Lucas Gregory Gomes de Almeida, foi uma excelente oportunidade desenvolver o projeto pois encaixa perfeitamente nos dois produtos e áreas que a empresa atua, que são showrooms virtuais e decorados virtuais imersivos, ambos no metaverso. “Criamos um ambiente virtual personalizado e colocamos em nossa plataforma. Vários usuários podem entrar ao mesmo tempo no ambiente e interagir com os objetos e com as outras pessoas”, informa Lucas.

Além de simular o apartamento, o ambiente no metaverso tem um showroom dos eletrodomésticos da Electrolux da linha Home Pro e que os clientes poderão interagir, além de ter uma percepção espacial com o que há de mais próximo da realidade hoje. “A imersão, com a simulação visual, com as interações possíveis, o som espacial e a interação entre usuários, engana o cérebro e faz com que as pessoas acreditem que estão em um ambiente real”, enfatiza Lucas.

Lucas acredita também que a maioria das pessoas já utiliza um metaverso sem se dar conta, e exemplifica com quem joga online. Entretanto, a aposta de trabalho da empresa é na utilização imersiva do metaverso por meio dos headsets de realidade virtual. “Creio que para ser massivamente utilizado pelo usuário comum levará alguns anos, até que fiquem financeiramente viáveis. Porém, para o uso corporativo, já é algo totalmente acessível e de baixo custo”, garante.