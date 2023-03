Nomus faz projeção de 38% de crescimento para este ano

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 3 de março de 2023.

Após atingir uma média de crescimento de 40% de crescimento nos últimos três anos de maneira consecutiva, a Nomus, empresa de tecnologia especializada em gestão de indústrias, traçou a projeção de 38% no aumento do seu faturamento para o ano de 2023.

Para atingir o objetivo, a desenvolvedora de sistemas criou um plano de ação com iniciativas internas, que visam aprimorar os projetos existentes e aperfeiçoar os processos e, também, iniciativas sociais voltadas para o aperfeiçoamento de profissionais do mercado industrial.

Para as ações estipuladas, as principais são a forte expansão da equipe, que está prevista para aumento em 45% com vagas de trainee, estágio e cargo efetivo, com possibilidade de trabalho home office; estreitar o contato com universidades de todo o país para prática de alunos em ferramentas reais, gerando maior aperfeiçoamento da mão de obra disponível; intensificar o desenvolvimento do seu quadro de funcionários; implementar sistemas para automatizar rotinas operacionais e agilizar processos internos; estimular a utilização da sua academia corporativa para melhor absorção de conhecimento pela base de clientes.

A empresa tem apostado no seu programa de trainee, que tem a duração de até 24 meses, para acelerar o amadurecimento de colaboradores recém formados ou que estão se formando em áreas relacionadas à indústria (como engenharias, administração, sistemas de informação e contabilidade), localizados em diferentes estados. Os participantes recebem orientação e treinamento imersivo em quase todos os setores estratégicos da desenvolvedora, como implantação, suporte e sucesso do cliente. “A expectativa é de que esses talentos se aperfeiçoem de maneira rápida e que a construção desses profissionais possa incluir uma visão ampla e sistêmica do nosso negócio para que consigamos integrá-los à equipe efetivamente”, destacou o responsável pelo RH, Rogério Sampaio.

Para apoiar a qualificação geral dos trabalhadores da indústria que já atuam ou que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, a empresa desenvolveu um programa de aprendizado em faculdades, o Gestão da Produção na Prática (GPP), e um canal de estudos online, a Universidade Nomus – ambos gratuitos.

O GPP é um programa no qual os alunos podem operacionalizar rotinas de uma indústria dentro de um software ERP real e, assim, com a simulação dessa empresa fictícia, realizarem desafios práticos para melhor compreensão dos conceitos trabalhados em sala de aula em conjunto com o professor. Também recebem palestra e acompanhamento técnico para execução das tarefas.

Já a Universidade Nomus, é um conjunto de cursos e palestras com especialistas sobre gestão de fábricas que ficam disponíveis para estudos remotos de profissionais que querem se atualizar ou ampliar os conhecimentos quanto à gestão industrial.

“Queremos atuar em diferentes frentes, internamente e de forma externa. Pois, assim, esperamos contribuir para uma melhora geral do mercado, o que reflete no nosso negócio no médio e longo prazo, e também aprimorando questões internas, o que nos traz resultado imediato e ajuda a alcançar os objetivos para este ano”, destacou o CEO, Rafael Netto.