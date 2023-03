A IQM Quantum Computers fornecerá unidades de processamento quântico para o primeiro computador quântico espanhol

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de março de 2023.

A IQM Quantum Computers (IQM), líder europeia em computadores quânticos, anunciou hoje que foi selecionada para fornecer unidades de processamento quântico para o primeiro computador quântico espanhol, a ser instalado no Barcelona Supercomputing Center (BSC) e integrado ao supercomputador MareNostrum 5, o mais poderoso na Espanha.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005351/pt/

IQM Quantum Computer opened (Photo: Business Wire)

A IQM é integrante do consórcio liderado pelas empresas espanholas Qilimanjaro Quantum Tech e GMV, e, em dezembro de 2022, foi selecionada pela Quantum Espanha, uma iniciativa promovida pelo Ministério de Assuntos Econômicos e Transformação Digital por meio da Secretaria do Estado de Digitalização e Inteligência Artificial (SEDIA), para construir o primeiro computador quântico para uso público no sul da Europa.

Dr. Jan Goetz, CEO e cofundador da IQM Quantum Computers, afirmou: “Este é um anúncio significativo para a IQM. Temos a experiência e o background certos no que diz respeito ao desenvolvimento de processadores quânticos, computadores e ecossistemas quânticos nacionais. Estamos na expectativa de trabalhar com a Qilimanjaro Quantum Tech, e contentes de fazer parte de um consórcio tão forte e desempenhar um papel importante, fornecendo unidades de processamento quântico para esse projeto notável.”

A integração do computador quântico ao MareNostrum 5 terá o potencial de aumentar significativamente o impacto das pesquisas e inovação, possibilitando soluções que complementam os recursos dos supercomputadores existentes, que estarão disponíveisàcomunidade de pesquisa, empresas e organizações públicas e fortalecendo o desenvolvimento tecnológico e industrial na Espanha e a criação de trabalhos altamente qualificados.

“Estamos contentes de incluir a expertise de um grande atuante como a IQM para nos apoiar no desenvolvimento desse sistema inovador, que será puramente baseado em tecnologia espanhola e europeia. Temos certeza de que essa colaboração dará muito frutos e estamos na expectativa com relação a essa parceria com a IQM”, afirmou Victor Canivell, cofundador e CEO de Qilimanjaro.

Jani Heikkinen, chefe de desenvolvimento empresarial e gerente nacional para a Espanha, afirmou: “Este é outro exemplo da liderança europeia, demonstrando nosso compromisso com o avanço do ecossistema quântico espanhol em colaboração tanto com instituições públicas quanto privadas. Através do nosso escritório em Madri, também conseguimos dar o suporte necessário para esse projeto”.

Sobre a IQM Quantum Computers

A IQM é líder pan-europeia na criação de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos no local para centros de supercomputação e laboratórios de pesquisa, e oferece acesso total ao seu hardware. No caso dos clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem única de design conjunto específica para aplicativos. A IQM está criando o primeiro computador quântico comercial de 54 qubits da Finlândia com a VTT, e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) também está criando um computador quântico na Alemanha. Esse computador será integrado a um supercomputador HPC para criar um acelerador quântico para futuras pesquisas científicas. A IQM tem mais de 240 funcionários com escritórios na Singapura, em Paris, em Madrid, em Munique e em Espoo.

Sobre a Qilimanjaro

A Qilimanjaro Quantum Tech é uma startup de deep tech que leva aplicações práticas de computação quântica ao mercado em um prazo mais curto do que os computadores quânticos, usando um modelo diferente, porém complementar, de computação quântica: o modelo analógico.

A Qilimanjaro cria recozimento quântico coerente acessível via nossa nuvem para executar aplicações do mundo real, como tarefas de otimização no setor de logística, finanças e energia, entre outros, e simulação quântica de processos químicos e físicos, muito presentes nas indústrias de pesquisas farmacêuticas e materiais. A Qilimanjaro tem o objetivo de fornecer aos seus clientes uma solução sustentável mais rápida e mais precisa para seus problemas computacionais.

A empresa vem fechando contratos significativos com clientes desde o primeiro ano de operação e se tornou um importante contribuidor para o projeto AVaQus H2020 da Comissão Europeia em recozimento quântico coerente. A Qilimanjaro é uma spin-off do Barcelona Supercomputer Center (BSC), Universidade de Barcelona (UB) e Instituto de Física de Altas Energias (IFAE).

Sobre o GMV

O GMVé um grupo de empresas tecnológicas privadas fundado em 1984 e que comercializa em escala mundial nos seguintes setores: espacial, aeronáutica, defesa e segurança, segurança cibernética, sistemas inteligentes de transporte, automotivo, saúde, telecomunicações e TI para autoridades governamentais e as principais corporações. Em 2021, suas receitas foram de cerca de 260 milhões de euros. Com mais de 3.000 colaboradores, a empresa agora tem filiais na Espanha, EUA, Alemanha, França, Polônia, Portugal, Romênia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Malásia e Colômbia. Setenta e cinco por cento do seu faturamento vem de projetos internacionais nos cinco continentes. A estratégia de crescimento da empresa se baseia em inovação contínua, e reinveste 5% do seu faturamento em P&D internamente. O GMV alcançou nível 5 de Integração de Modelos de Maturidade da Capacidade (CMMI), o modo mais respeitado do mundo em termos de aprimorar a capacidade dos processos da organização, e tem várias patentes internacionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005351/pt/

Contato:

Contato para mídia da IQM



Raghunath Koduvayur, Chefe de Marketing e Comunicações

E-mail: [email protected]



Celular: +65 9353 0048

www.meetiqm.com

Contato para mídia



Alícia Labián Pagès, Gerente de Operações Corporativas

E-mail: [email protected]



Celular: +34 676 683 876

www.qilimanjaro.tech

Para mais informações, contate:

[email protected]



www.gmv.com

Fonte: BUSINESS WIRE