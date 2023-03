Clínica expande e amplia atendimento em Copacabana

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de março de 2023.

Os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a saúde. Segundo dados divulgados pela pesquisa Panorama Político feita pelo Instituto Data Senado, 26% da população tem maior preocupação quando o assunto é saúde. Desde 2019, quando esse tema foi inserido na pesquisa, ele permaneceu em primeiro lugar, à frente de assuntos como educação, custo de vida e segurança.

Diante do cenário, com objetivo de ampliar seu modelo de serviço, a Medcenter Saúde Rio – centro integrado de saúde com quase cinco anos no mercado – expandiu o seu atendimento e inaugurou, recentemente, uma unidade em novo endereço em Copacabana, zona sul da cidade, com mais de 20 especialidades médicas e novidades como exames.

“A nossa expectativa é dobrar a capacidade de atendimento com a inauguração da unidade, já que o novo endereço tem mais infraestrutura, com mais consultórios e espaço dedicado à realização de exames”, conta Anna Junqueira, uma das sócias-fundadoras da Medcenter Saúde Rio.

Mais serviços e acessibilidade à saúde

Além do novo endereço, a Medcenter também ampliou os serviços em saúde, incluindo consultas em novas especialidades médicas, exames laboratoriais e diagnóstico por imagem. “Estamos em fase de implementação de todos os tipos de ultrassonografia na clínica e, em breve, teremos mais exames de imagem. Outra novidade é a diversidade de especialidades médicas que vamos atender. Por exemplo, vamos oferecer consultas em oftalmologia.”

“A procura por certos especialistas pode ser uma longa estrada, e ter próximo uma clínica com serviços integrados onde é possível ser atendido por médicos dos vários ramos da medicina, seja por meio de convênio, seja por consultas particulares a um preço acessível, além de fazer exames, é, sem dúvidas, um facilitador”, comenta Nelly Kwok, sócia-fundadora da Medcenter Saúde Rio.