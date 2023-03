EUA: como saber se alguém é elegível ao Green Card?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de março de 2023.

Desde pequenos, os brasileiros têm acesso ao chamado “american way of life”, ou “estilo de vida americano” por meio da cultura pop – o que se intensifica com a chegada da vida adulta e a possibilidade de morar nos Estados Unidos de forma legalizada, estudar em uma universidade estadunidense e trabalhar na maior economia do mundo. Segundo o ranking anual elaborado pelo FMI em 2022, os Estados Unidos têm o maior PIB (Produto Interno Bruto) do planeta: US$ 18,6 trilhões (R$ 96,12 trilhões).

De acordo com dados recentes do Ministério das Relações Exteriores, os Estados Unidos são o destino escolhido por quatro a cada dez brasileiros (42%) que decidem morar fora.

Segundo Douglas Roberto – consultor Internacional em internacionalização de empresas e indivíduos, CEO e sócio-fundador da Conexão Américas -, apesar do número crescente de brasileiros que já conquistaram o direito de viver nos Estados Unidos, muitos brasileiros ainda se perguntam como proceder para iniciar o processo. Afinal, como saber se uma pessoa é elegível ao Green Card?

“O primeiro passo é verificar se você se enquadra em uma das categorias de elegibilidade para um Green Card, que podem incluir: emprego, investimento, casamento e parentesco”, afirma.

É nesse ponto que, de acordo com Douglas, uma empresa especializada pode ajudar de diversas maneiras na busca pelo visto de permanência nos Estados Unidos. O especialista explica cada passo nos tópicos a seguir:

1 – Avaliação de elegibilidade – Uma empresa especializada em vistos americanos pode fornecer uma avaliação de elegibilidade gratuita ou por uma taxa nominal para ajudar os indivíduos a determinar se são elegíveis para um Green Card;

2 – Consulta – Se a empresa especializada determinar que o indivíduo é elegível para um Green Card, ela poderá agendar uma reunião com um consultor qualificado para discutir os detalhes do processo de obtenção do visto. Além disso, a consultoria poderá esclarecer dúvidas a fim de tomar a decisão de fechar como o escritório para conceder a assessoria;

3 – Preparação e envio de documentos – A empresa especializada pode preparar e enviar todos os documentos necessários para o processo de solicitação do Green Card, incluindo petições, business plan, formulários e evidências de elegibilidade;

4 – Acompanhamento do processo – A empresa especializada pode monitorar o processo de solicitação do Green Card e fornecer atualizações regulares ao indivíduo sobre o status de sua solicitação;

5 – Representação em apelações ou recursos – Por fim, o CEO da Conexão Américas conta que, quando a solicitação de Green Card é negada, a empresa especializada pode fornecer representação legal em apelação ou recursos para ajudar o indivíduo a obter o tão sonhado visto permanente para imigração para os Estados Unidos.

Para mais informações, basta acessar: http://conexaoamericas.com/links