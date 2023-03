LambdaTest faz parceria com LinkedIn para oferecer Certificado Profissional de Automação de Testes no LinkedIn Learning

6 de março de 2023.

LambdaTest, a principal plataforma de testes de experiência digital em nuvem, fez parceria com o LinkedIn para oferecer o Certificado Profissional de Automação de Testes da LambdaTest, disponível exclusivamente no LinkedIn Learning, como parte de sua missão de apoiar a comunidade de testes e controle de qualidade.

Através deste curso de Certificado Profissional, os alunos irão adquirir conhecimentos fundamentais sobre automação de testes, incluindo várias ferramentas e práticas recomendadas, de um modo altamente envolvente de Meaghan Lewis, Gerente do Programa Técnico da Microsoft.

Mais importante, os alunos estarão aptos a implementar e otimizar a automação de testes em seus trabalhos após este curso. Para obter o Certificado Profissional de Automação de Testes da LambdaTest, os alunos deverão concluir todos os cursos e conteúdos do programa de aprendizagem e passar no exame final. Os alunos podem acessar seus certificados imediatamente após serem aprovados no exame final e exibir seus certificados no LinkedIn.

“Estamos empolgados pela parceria com a LambdaTest para oferecer a nossos clientes e alunos cursos adicionais e confiáveis para qualificação, bem como ampliar o público do Certificado Profissional de Automação de Testes da LambdaTest para o maior mercado de talentos do mundo”, disse Dan Brodnitz, Diretor Sênior de Estratégia de Conteúdo Global no LinkedIn Learning.

Como alunos do LinkedIn Learning para o Certificado Profissional de Automação de Testes da LambdaTest, os alunos podem obter acesso de teste gratuitoàplataforma LambdaTest. Isto permite que os alunos adquiram experiência prática e implementem os conceitos.

“Empresas em todo o mundo estão automatizando seus testes para garantir uma melhor experiência digital a seus usuários. A automação de testes de aprendizagem irá abrir vários caminhos de carreira aos alunos. Também estamos felizes em oferecer acesso gratuitoàplataforma LambdaTest para permitir que os alunos tenham experiência prática. Estamos animados por desempenhar nosso papel em possibilitar que milhares de alunos atinjam suas metas de carreira”, disse Maneesh Sharma, Diretor de Operações da LambdaTest.

A LambdaTest anunciou recentemente o lançamento da nuvem de testes de experiência digital para empresas. A oferta irá permitir que as empresas acelerem sua transformação digital, ao fornecer a melhor plataforma de orquestração e execução de testes da categoria em 360°, junto com análises de testes perspicazes e opções de implantação personalizáveis.

Além disto, Satya Nadella, Presidente e Diretor Executivo da Microsoft, fez o discurso principal no Microsoft Future Ready Technology Summit 2023, em Bengaluru, onde disse que “a LambdaTest está fazendo para a automação de testes o que a Kubernetes fez para a orquestração de contêineres, ao criar o próximo nível de eficiência em torno da automação de testes para que as pessoas possam realmente ter foco em testes em relaçãoàsua orquestração.”

Para saber mais, acesse: https://www.lambdatest.com/certifications/linkedin-learning

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é líder em nuvem de testes de experiência digital, que auxilia desenvolvedores e testadores a enviar códigos com mais rapidez. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

A plataforma LambdaTest fornece orquestração de testes segura, dimensionável e perspicaz a clientes em diferentes pontos em seu ciclo de vida DevOps (CI/CD):

● Nuvem de Teste entre Navegadores



A plataforma de execução de teste LambdaTest permite que os usuários executem testes manuais e automatizados em mais de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais. Ela permite que os desenvolvedores testem seus sites, aplicativos de web e aplicativos nativos sem precisar instalar ou manter um laboratório interno de máquinas virtuais, dispositivos reais, emuladores ou simuladores.

● Nuvem de Testes de Dispositivo Real



Com a Nuvem de Testes de Dispositivo Real da LambdaTest, agora você pode testar erros não tratados, UI/UX, desempenho e funcionalidade de seus aplicativos nativos, de web e híbridos antes de serem lançados em produção. Teste na mais ampla gama de dispositivos móveis e OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV e Apple TV). Com a contínua cooperação da equipe multifuncional em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos móveis, você pode lançar aplicativos móveis de qualidade em ciclos de desenvolvimento mais curtos, o que permite inovar e dimensionar com rapidez.

● Nuvem de Testes Contínuos – HyperExecute



Uma plataforma de orquestração e execução de testes em nuvem de última geração liderada por IP que ajuda empresas a executar testes de automação de ponta a ponta na velocidade mais rápida possível, permitindo que alcancem um tempo de lançamento no mercado mais rápido e ofereçam uma experiência digital de qualidade. Alcance tempos de execução de testes 70% mais rápidos e zero falhas com o HyperExecute.

● Nuvem de Regressão Visual



Execute testes de regressão com apenas um clique ao usar a LambdaTest. Compare as capturas de tela das páginas de web de seu aplicativo tiradas de dois diferentes navegadores para visualizar / detectar quaisquer desvios visuais. Aumente a cobertura do navegador ao executar scripts de automação em uma nuvem com mais de 3.000 ambientes diferentes móveis e de áreas de trabalho.

● Inteligência de Testes em Escala



As percepções da execução de testes são cruciais para a transformação digital, pois proporcionam às empresas uma visão mais profunda sobre a qualidade dos lançamentos e tendências. Ao analisar os dados de execução de testes, a Inteligência Integrada de Testes da LambdaTest oferece às empresas percepções sobre padrões e tendências que podem levar a decisões informadas sobre o futuro desenvolvimento e melhorar a qualidade do aplicativo.

Para mais informação, acesse: https://lambdatest.com

