Ministério da Justiça saudita revela os tópicos de tecnologia judicial que serão debatidos na primeira Conferência Internacional sobre Justiça

6 de março de 2023.

O Ministério da Justiça da Arábia Saudita revelou os tópicos da Conferência Internacional sobre Justiça que está sendo realizada em Riad nos dias 5 e 6 de março de 2023. Sob o tema “Facilitar o acessoàjustiça através da inovação digital”, a conferência reúne especialistas, juristas e principais decisores dos setores jurídicos de mais de 30 países para discutir o futuro da tecnologia e a digitalização no campo da justiça.

Realizada sob o tema “Futuro do sistema de justiçaàluz da transformação digital”, a primeira sessão conta com a participação do Ministro da Justiça da Arábia Saudita, Walid Al-Samaani, do Ministro de Assuntos Internos de Singapura, K. Shanmugam, da Ministra da Justiça da Tunísia, Leila Jaffel, e do vice-presidente da Agência da União Europeia para a Cooperação em Justiça Criminal, Boštjan Škrlec.

As sessões exploram as “Experiências internacionais na transformação digital do setor da justiça”, a “Dimensão jurídica da inteligência artificial” e o “Uso da inteligência artificial para melhorar a justiça”.

As outras sessões abordam “Análise de dados para melhorar a justiça”, incluindo métodos de previsão de decisões judiciais e o futuro da análise de dados no setor de justiça.

A conferência também explorará o “Futuro da resolução alternativa de disputas (ADR)àluz da transformação digital”, incluindo o futuro da mediaçãoàluz da transformação digital e os espaços e o futuro do desenvolvimento digital em ADR.

