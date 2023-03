Pesquisa revela aumento de 34% no investimento em treinamento e desenvolvimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de março de 2023.

Um estudo recente realizado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) em parceria com a Integração Escola de Negócios em sua 17ª edição, chamado Panorama do Treinamento no Brasil, mostrou que o investimento médio em treinamento e desenvolvimento (T&D) de colaboradores no Brasil aumentou em 34% em 2022, retomando os valores pré-pandemia.

A pesquisa, que contou com 581 respondentes de empresas de todo o país, mostrou que a média de investimento anual em T&D é de R$ 1.012,00 por colaborador, representando em média 2,31% sobre a folha de pagamento anual.

O setor industrial brasileiro apresentou um aumento de 48% em seu investimento por colaborador neste ano, enquanto o setor de serviços teve um aumento de 17%. O setor de comércio, por sua vez, mostrou um crescimento expressivo em 2022 de mais de 82%

De acordo com Adriana Chambon, diretora administrativa da ABTD, “a participação estratégica da área de desenvolvimento de pessoas é cada vez mais evidente e comprovamos isso através do aumento importante nos investimentos na área”.

Além disso, a pesquisa revelou que 48% do orçamento anual de T&D foi destinado a despesas internas, como formações realizadas com multiplicadores internos, despesas administrativas e salário das equipes de T&D e eventuais multiplicadores. Outros 43% foram alocados em atividades terceirizadas, como consultores, professores e serviços, desenvolvimento de conteúdo e licenças, cursos e seminários realizados por empresas de serviços, cursos de idiomas, e 9% foram destinados a cursos curriculares, incluindo investimento em Ensino Fundamental, Médio, técnico, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado.

A pesquisa também aborda temas como estratégia da área de T&D, distribuição das ações de T&D por público, conteúdo, meios e métodos, entre outros.

“Com as constantes transformações pelas quais estamos passando, saber aprender é uma habilidade cada vez mais necessária. Cabe ao T&D criar um ambiente que direcione e facilite essa aprendizagem” diz Igor Cozzo, diretor executivo da ABTD.

A pesquisa Panorama do Treinamento no Brasil 2022/2023 pode ser acessada gratuitamente pelo link https://conecta.abtd.com.br/pesquisa-panorama-do-treinamento