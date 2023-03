Restrições no Serasa e SPC podem ser resolvidas antes do pagamento de dívidas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de março de 2023.

Segundo uma pesquisa realizada pelo SPC BRASIL, atualmente 40% dos brasileiros estão com restrições ou pendências nos órgãos de proteção de crédito e calcula-se mais de 6 milhões de empresas na mesma situação.

Os principais órgãos de proteção de crédito brasileiros são: SPC, SPC Brasil Boa Vista, Serasa e CENPROT. Eles fornecem informações sobre o histórico de crédito de uma pessoa ou empresa, para que quem os consulta possa tomar decisões financeiras mais informadas. Isso inclui informações sobre dívidas, se está pagando suas contas em dia e se há registros de atrasos de pagamento ou outros problemas financeiros no passado. Além disso, os órgãos de proteção de crédito também trabalham para prevenir fraude e roubo de identidade, protegendo a privacidade e os dados financeiros das pessoas.

Como limpar o nome e aprovar um novo crédito sendo que a pessoa está com score baixo ou possui restrições no CPF ou CNPJ?

O diretor de expansão da empresa ARRUDACRED – Recuperação de Crédito, Luiz Dória, que também é consultor de negócios e especialista em gestão de financeira para pessoas e empresas com dificuldade de acesso ao crédito, informa: “Existem várias obrigações e exigências que a empresa credora deve seguir antes de registrar uma restrição em um órgão de proteção de crédito. Como o custo de agir conforme manda a lei é alto, a grande maioria das empresas acaba realizando o apontamento de inadimplência de maneira errada.”

Só isso já é suficiente para quem estiver com seu nome indevidamente incluído em algum órgão de proteção de crédito, procurar um bom advogado, mas isso pode demorar de 2 a 4 anos ou até mais para conclusão devido a pilhas de processos paradas nos fóruns brasileiros. Outro ponto a considerar é que o custo de entrar com uma ação é alto e com toda essa demora, precisa verificar muito bem se vale mesmo a pena.

Dória conta ainda que existem empresas no mercado que oferecem um serviço de limpeza de nome para CPF ou CNPJ através de agremiação associativa que solicita ao juiz a emissão de uma liminar baseada em ação ajuizada já ganha pela associação para o novo membro. Dessa maneira, em um prazo entre 15 e 20 dias, a pessoa ou empresa tem todos aqueles apontamentos hora registrados indevidamente, removidos de todos os órgãos de proteção de crédito.

Como funciona a liminar judicial e o que se deve esperar dela?

Segundo Dória, duas características estão sempre presentes quando se fala em limpeza de nome através de liminar judicial: a primeira é que quando o cliente devedor paga uma dívida que estava inscrita no Serasa, o credor remove o apontamento da dívida, porém o histórico de “mal pagador” fica lá e isso deixa o score baixo dificultando a obtenção de novo crédito por um longo tempo. Já quando utiliza a liminar judicial, o órgão remove todos os apontamentos existentes (dívidas, cheques, protestos e outras) incluindo todo seu histórico, dessa forma, o score do cliente volta para o patamar mais alto que já esteve e daí sim, algum tempo depois é possível conseguir aprovação de novo crédito em outra instituição financeira.

A segunda é quando o credor percebe que o cliente entrou com a liminar e está com seu CPF ou CNPJ blindado por 12 meses ou mais, ele perde sua melhor carta para ter sucesso na cobrança. Após utilizar a liminar, é possível obter até 90% de desconto para quitar suas dívidas.

Como não cair em golpes? Este tipo de serviço realmente funciona?

Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil mostra que um em cada dez inadimplentes já contratou empresas para limpar o nome e em metade dos casos o nome não foi limpo. Dória comenta: “A pessoa ou empresa que está pensando em utilizar um serviço de limpeza de nome, deve, inicialmente, se fazer a seguinte pergunta: com esse valor que pagarei, seria possível a empresa arcar com os honorários de um advogado, entrar com uma petição de liminar judicial e ainda bancar todos os custos administrativos envolvidos? Se a resposta for não, e acredite: com 150-300 reais não dá pra fazer isso, eu penso que você deve pensar muito bem antes de contratar essa empresa.”

Segundo Dória, outra recomendação muito eficiente é pesquisar se aquela empresa não possui reclamações na própria internet, por exemplo no Google e no site ReclameAqui. Existem muitas empresas de boa reputação e qualidade no serviço, porém, infelizmente, como em outros segmentos, existem muitos oportunistas e pessoas querendo tirar vantagem da situação dos outros. Por isso, ele sugere: “O interessado deve sempre verificar a existência e ler o contrato de prestação de serviços. Deve consultar o CNPJ da empresa que consta no contrato e buscar o máximo de referências que puder.”

Para mais informações, basta acessar: www.arrudacred.com.br