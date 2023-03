Como escolher o curso certo para mim?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de março de 2023.

O ensino médio é um período de grande importância na vida de qualquer estudante, pois é quando se aproxima a hora de fazer escolhas que podem determinar o futuro profissional.

Esse momento pode ser bastante desafiador, pois a decisão sobre qual curso superior seguir pode ser complexa e gerar muitas dúvidas.

Para ajudar o estudante a tomar essa decisão, selecionamos 08 dicas incríveis e práticas que podem ajudar a fazer uma autoavaliação, pesquisar melhor sobre as possibilidades disponíveis e descobrir como escolher um curso superior em 2023. Vamos lá?

Analise suas preferências

O primeiro passo é fazer uma reflexão sobre quais são as áreas do conhecimento que você mais gosta.

A partir dessa análise, será mais fácil perceber qual das grandes áreas do conhecimento — humanas, exatas ou biológicas — se encaixa melhor no seu perfil pessoal.

Avalie suas habilidades

Além das preferências, é importante identificar quais são as suas habilidades pessoais e considerá-las na hora de escolher um curso superior.

Investir nos seus pontos fortes pode ser a melhor estratégia para garantir sucesso na sua carreira.

Pense em suas expectativas e prioridades

Outro ponto importante é pensar no que você espera do futuro e quais são suas prioridades.

É necessário lembrar que algumas profissões são mais valorizadas no mercado e pagam salários mais altos, enquanto outras têm rotinas mais tranquilas e flexíveis.

Ter isso em mente pode fazer toda a diferença para sua satisfação pessoal.

Conheça a fundo cada curso

É importante pesquisar sobre os cursos de graduação disponíveis e estudar cada uma das possibilidades de forma prática.

A internet é uma ótima fonte de informações sobre os mais diversos cursos, e também é possível participar de feiras e eventos promovidos pelas próprias instituições de ensino.

Faça uma pesquisa detalhada sobre as instituições de ensino

Escolher a faculdade ideal para sua formação é essencial, por isso é importante observar alguns itens importantes, como o selo de aprovação do MEC, os indicadores de qualidade, a qualificação do corpo docente, a grade curricular e as atividades extracurriculares oferecidas.

Estude o mercado de trabalho

A situação do mercado de trabalho é um ponto importante que deve ser considerado na hora de escolher o curso ideal.

É importante descobrir as perspectivas para a área de atuação escolhida, a demanda por profissionais, a média de horas trabalhadas e a faixa salarial.

Converse com profissionais

Saber a opinião de quem já conhece a área de atuação na qual você pretende ingressar é uma excelente estratégia para descobrir informações importantes sobre o mercado de trabalho e o dia a dia corporativo.

É possível conversar com ex-alunos do curso escolhido, parentes, conhecidos e até mesmo entrar em contato com empresas para conhecer de perto a rotina dos profissionais.

Faça um teste vocacional

Uma das formas mais importantes de se conhecer melhor e tomar uma decisão consciente sobre qual curso universitário escolher é fazer um teste vocacional.

Existem muitos tipos de testes disponíveis, e muitos deles são gratuitos na internet ou oferecidos pelas próprias instituições de ensino superior.

É importante pesquisar em sites confiáveis e conversar com a equipe pedagógica e direção da sua escola, se possível.

Outra opção é buscar ajuda de profissionais especializados em orientação vocacional, como psicólogos, psicopedagogos e coaches.

Eles têm o conhecimento necessário para ajudá-lo a escolher o curso ideal e farão um trabalho personalizado e aprofundado por meio de questionários, exercícios e outras técnicas para ajudá-lo a identificar com clareza suas características pessoais, preferências e habilidades. Gostou das dicas? Então compartilhe com seus amigos agora mesmo.