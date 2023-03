Laços Saúde lança primeira enfermeira virtual com foco no público 60+

A Laços Saúde, empresa especializada em cuidados autogerenciados para o público 60+ no Brasil, acaba de lançar mais uma inovação para seus beneficiários: a enfermeira virtual Larissa. A assistente, a primeira criada exclusivamente para o público com mais de 60 anos, tem como objetivo acompanhar o dia a dia do beneficiário e auxiliá-lo em tarefas simples, porém essenciais no cotidiano.

A enfermeira virtual possui a primeira tecnologia no Brasil que integra assistentes de voz, como a Alexa, ao prontuário de saúde do paciente acompanhado pela Laços Saúde. Além disso, auxilia os beneficiários em funções básicas, como o lembrete sobre a hora de tomar um remédio, aviso sobre dias e horários de consultas médicas e alerta quanto à hora de beber água, entre outras funcionalidades. “São tarefas simples, mas que se deixadas de lado podem prejudicar a pessoa, como esquecer de tomar um remédio, por exemplo”, destaca a executiva.

De acordo com Martha Oliveira, CEO da Laços Saúde, “a tecnologia é uma realidade para o público 60+, que passou a utilizar smarthphones e outros dispositivos em uma escala cada vez maior e a aproveitar seus benefícios, entre eles a promoção à qualidade de vida. A Larissa nasce exatamente com esse propósito: oferecer o acompanhamento contínuo do beneficiário, a qualquer hora do dia, e auxiliar nas tarefas do seu dia a dia, contribuindo para o cuidado à saúde”.

De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), o número de brasileiros com mais de 60 anos que acessam a internet cresceu consideravelmente nos últimos anos, em especial durante a pandemia de Covid-19. Esse percentual foi de 68% em 2018 para 97% em 2021. O principal meio de acesso à internet é o smartphone, citado por 84% dos entrevistados.

O uso da tecnologia é um dos pilares da Laços Saúde para oferecer ao público 60+ o cuidado à saúde além das necessidades fisiológicas, promovendo um olhar holístico e individualizado. A metodologia utilizada pela empresa, em linha com o “modelo cebola”, criado pela organização holandesa Buurtzorg, alia o trabalho de profissionais especializados, enfermeiras capacitadas e tecnologia de ponta, como metadados, inteligência artificial e assistentes virtuais, com o objetivo de potencializar os resultados.

