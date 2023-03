Laserfiche Lança Nova Integração MuleSoft

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de março de 2023.

Laserfiche, líder em fornecer SaaS de gerenciamento de conteúdo inteligente e automação de processos de negócios, anunciou hoje um novo conector certificado MuleSoft para Laserfiche®. Acessível no MuleSoft Anypoint Exchange e no Laserfiche Solution Marketplace, este novo conector irá permitir que as empresas simplifiquem a integração para a plataforma de serviços de conteúdo da Laserfiche e criar soluções que impulsionem a produtividade, escalem com o crescimento e proporcionem experiências de clientes digitais com prioridade digital.

Com a Laserfiche, os clientes podem acelerar a implantação da integração, gerenciar mais facilmente os ciclos de vida da integração e acessar análises de dados em toda a empresa. A conexão da automação de processos de baixo código da Laserfiche, gerenciamento seguro de conteúdo e recursos inteligentes de captação de conteúdo com outros aplicativos de linha de negócios, como sistemas ERP, CRM, HRIS e BI, irá possibilitar que as organizações que usam o MuleSoft configurem e agilizem soluções automatizadas de ponta a ponta, enquanto atendem aos padrões de segurança de dados e governança de informações.

“Uma empresa conectada bem-sucedida depende de uma infraestrutura de tecnologia robusta e estratégia de integração simplificada, permitindo que os processos de negócios sejam facilmente automatizados, sem importar onde os dados são armazenados ou quais aplicativos estão envolvidos”, disse David Everson, diretor sênior de soluções estratégicas da Laserfiche. “A Laserfiche está empolgada em trazer seus serviços de conteúdo confiáveis e plataforma de automação de processos ao ecossistema Salesforce, o que permite mais velocidade, maior agilidade e segurança mais reforçada nas integrações de nossos clientes.”

“As indústrias vêm enfrentando novas demandas que as levam a acelerar o ritmo da transformação digital”, disse Dan McAllister, vice-presidente sênior de alianças e canais globais da Salesforce. “A integração da Laserfiche possibilita que os clientes da MuleSoft permitam que as equipes integrem aplicativos e dados, bem como automatizem processos de negócios, a fim de inovar com mais rapidez e proporcionar experiências revolucionárias de clientes e funcionários.”

Saiba mais sobre os aplicativos iPaaS MuleSoft com Laserfiche no Laserfiche Solution Marketplace.

Os clientes da Laserfiche podem aprender mais sobre como integrar dados de aplicativos e sistemas isolados mais rapidamente, e automatizar fluxos de trabalho completos com mais eficiência com o MuleSoft aqui.

Os clientes MuleSoft podem saber mais sobre o conector certificado MuleSoft para Laserfiche aqui.

Salesforce, MuleSoft e outras estão entre as marcas comerciais da salesforce.com, inc.

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é líder em fornecer SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Mediante poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera o modo como os negócios são feitos, permitindo que os líderes visem o crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gestão de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para impulsionar a produtividade, escalonar seus negócios e oferecer experiências aos clientes com prioridade digital.

Funcionários da Laserfiche em escritórios ao redor do mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar pessoas a reinventar como a tecnologia pode transformar vidas.

Conecte-se com a Laserfiche:



Blog da Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005061/pt/

Contato:

Linda Domingo

Diretora de Relações Públicas da Laserfiche

[email protected]



562-988-1688 R. 234

Fonte: BUSINESS WIRE