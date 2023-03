Quectel lança pacotes de conectividade pré-pagos e de taxa única IoT para Europa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de março de 2023.

A Quectel, fornecedora mundial de soluções de IoT, apresentou uma nova oferta de conectividade pré-paga para ajudar a simplificar as implementações de IoT em toda a Europa. A nova oferta, para clientes que compram módulos e conectividade da Quectel, fornece SIMs IoT de roaming de taxa única para os 28 países da União Europeia (UE) para 2G, 3G, 4G, Cat-M e NB-IoT a uma taxa única altamente competitiva, com cartões SIM de plástico incluídos no preço.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005605/pt/

Quectel launches pre-paid, flat-rate EU28 IoT connectivity packages (Photo: Business Wire)

“Com esta nova oferta pré-paga, estamos atendendo aos requisitos de uma área de crescimento em vendas de módulos e simplificando ainda mais a conexão dos módulos da Quectel para projetos na Europa,” disse Richard Hart, diretor de Conectividade Global da Quectel. “Estamos permitindo aos clientes reduzir o custo total de propriedade, mitigar os riscos técnicos ao comprar de um único fornecedor, acelerar o tempo de lançamento no mercado e reduzir a complexidade do projeto.”

A oferta pré-paga da Quectel também inclui acessoàsua plataforma de gerenciamento de conectividade. Os principais recursos da plataforma incluem acesso seguro a dados de ponta a ponta, APIs, ferramentas de autoatendimento e diagnóstico de serviço, administração de usuários, alertas proativos, gestão de acionadores e recursos de geração de relatórios.

A equipe de atendimento ao cliente da Quectel, com sede na região EMEA, pode ajudar em todos os elementos de implementações do cliente, utilizando conhecimento e experiência aprofundados para fornecer suporte melhorado, incluindo revisões de hardware e firmware, serviços de certificação e testes e depuração.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005605/pt/

Contato:

Phil Rawcliffe, chefe de Comunicação

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE