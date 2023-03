Tracer adquire Mad Power Technologies para apoiar a expansão comercial europeia

Compartilhe Facebook

7 de março de 2023.

Tracer, líder em proteção e sucesso de marcas, anunciou hoje a aquisição da Mad Power Technologies, uma empresa que oferece serviços de IA e aprendizagem de máquina com experiência em captura e modelagem de dados, engenharia de dados e análise avançada, além de entrega de aplicativos com base em nuvem. Localizada em Madeira, Portugal, a Mad Power Technologies será o centro de excelência global para o Tracer AI e ciência de dados, estenderá a expansão europeia da Tracer e acelerará o suporte ao cliente em toda a Europa.

“A fraude digital, o uso indevido de marcas e o phishing se tornam cada vez mais difundidos em todas as regiões,àmedida que redes sofisticadas de criminosos procuram tirar vantagem das empresas e de seus clientes por meio de fraude online e violação de marca”, disse Rick Farnell, CEO (diretor executivo) da Tracer. “A aquisição da Mad Power Technologies proporciona uma equipe de especialistas experientes em IA, desenvolvedores e analistas para acelerar o nosso ritmo de inovação e expansão para os mercados EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Clientes de todos os tamanhos em todo o mundo nos dizem que as ofertas de proteção de marcas legadas carecem de inovação e não atendem às necessidades de seus negócios. Com a nossa abordagem moderna de IA com intervenção humana (HITL), estamos inovando para atender às necessidades atuais e futuras do mercado global e fornecer resultados de negócios de classe mundial para instâncias de tempo de rastreamento (TTT), tempo de recomendação (TTR) e tempo de remoção (TTTD) de uso indevido de marca online. Vamos continuar a investir em nossa plataforma Traceràmedida que estabelecemos o padrão para o sucesso da marca.”

Tracer estabelecerá centro de excelência para IA e ciência de dados

Com a aquisição da Mad Power, a Tracer estabeleceu um Centro de Excelência (CoE) para IA e ciência de dados em Madeira, Portugal, para continuar a desenvolver talentos em desenvolvimento de IA e software. O CoE para IA e ciência de dados acelerará a inovação de produtos da Tracer para HITL AI e aprendizagem de máquina, incluindo a visão computacional, processamento de linguagem natural e análise de sentimento. A Tracer também estabelecerá seu Programa de Treinamento Acadêmico global em Portugal, o que permitiráàempresa treinar talentos tecnológicos nas áreas de IA, ciência de dados e engenharia de software. Desde o lançamento da parceria entre Mad Power e Tracer, o CoE incorporou 60 novos funcionários dedicadosàinovação tecnológica.

O CoE para IA e ciência de dados acelerará a capacidade da Tracer de processar e analisar grandes volumes de dados em canais digitais para evitar o uso indevido da marca, revelar informações de mercado e acelerar o sucesso da marca. Nos canais Web2 tradicionais e Web3 emergentes, as marcas enfrentam hoje um número crescente de ameaças digitais sofisticadas. A falha em identificar e mitigar os riscos rapidamente pode levar a violações de direitos autorais e marcas registradas, falsificação de identidade de marca, falsificação digital e outros tipos de uso indevido de marca.

O principal produto da empresa, o Tracer Protect, é a primeira plataforma SaaS do gênero que utiliza HITL AI e aprendizagem de máquina para rastrear, analisar e mitigar continuamente o uso indevido da marca nos canais globais Web2 e Web3. Com a incorporação do julgamento humano nos principais pontos de decisão, a plataforma Tracer possibilita a melhoria contínua dos modelos e algoritmos de IA e aprendizagem de máquina da plataforma.

Para saber mais, visite o site da Web ou desenvolva sua Análise Tracer personalizada e relatório de uso indevido da marca.

Sobre a Tracer

A Tracer acelera o sucesso da marca para as marcas mais amadas do mundo, incluindo quatro das cinco empresas globais mais valiosas. No cenário atual de ameaças digitais altamente sofisticadas e hipercompetição, as apostas nunca foram tão altas para as empresas em relaçãoàidentificação dos riscos e oportunidades em todo o universo digital em evolução. A plataforma Tracer mitiga o uso indevido da marca digital para preservar interações autênticas com o cliente e revela novas categorias de informações dinâmicas do mercado para promover melhores decisões de negócios. A tecnologia TracerAI™ captura e filtra continuamente dados de milhares de fontes digitais Web2 e Web3 globais, incluindo domínios e sites, mercados, mídia social, aplicativos móveis e lojas de aplicativos, mecanismos de pesquisa, mercados NFT, ambientes do metaverso, domínios Web3 e muito mais. A TracerAI aplica um conjunto de abordagens avançadas de inteligência artificial com intervenção humana e aprendizagem de máquina para analisar e correlacionar instâncias de uso e uso indevido da marca em todo esse cenário digital. Isso permite às empresas “ver o invisível” e controlar o uso de sua marca online, aprimorando a integridade da marca para aumentar a fidelidade e a satisfação do cliente. O produto Tracer Protect, líder de mercado da plataforma para proteção de marcas online, oferece monitoramento e análise em tempo real de violação de propriedade intelectual e direitos autorais, fraude, falsificação de identidade de marca, falsificação digital e digital mais física e outras formas de uso indevido de marca. Isso permite que as empresas evitem o uso indevido da marca antes que seja possível danificar suas marcas. Para o mais alto nível de segurança de domínios valiosos, o Tracer Registrar oferece registro e gerenciamento de domínio corporativo em nível empresarial para que as empresas possam proteger sua marca a longo prazo, desde o início. Construída com base em mais de uma década de experiência em proteção de marca no mundo real, a plataforma Tracer oferece detecção rápida de infrações com precisão líder de mercado, levando a um tempo muito mais rápido de detecção e controle.

