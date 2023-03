Canon do Brasil anuncia novo executivo de vendas para o segmento de Broadcast

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

A Canon do Brasil anuncia a chegada de Carlos Teixeira para o cargo de Executivo de Contas de Produtos Profissionais do setor de Cinema e Broadcast da multinacional. Teixeira possui longa experiência em empresas de tecnologia e inovação com foco no Broadcast. Também atuou bastante no setor de TI, Telecomunicações e Engenharia Comercial.

“Chego com o foco em trazer o maior número de oportunidades principalmente na área de Broadcast, elevando as vendas de Camcorders, Monitores de Referência 4K, Lentes e Câmeras Robóticas PTZ, com foco em emissoras de TV e suas afiliadas no Brasil, bem como o mercado de unidades móveis e corporativo. Conto com toda a ajuda de nossos parceiros Canon”, afirma Carlos Teixeira.

“Carlos Teixeira chega com o foco na conexão mais próxima com o cliente, mostrando todo o amplo portfólio de produtos da Canon. Estamos confiantes que vamos aumentar nossa participação no mercado com a gama de produtos e toda a estrutura que a Canon pode oferecer para atender aos projetos mais ambiciosos de nossos clientes”, finaliza Fábio Zuccaratto, responsável pelo segmento no Brasil.