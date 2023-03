Draiver Revoluciona Entrega de Veículos nos EUA e Expande Vantagem Competitiva aos Mercados Internacionais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

A empresa de serviços de entrega de veículos sob demanda, Draiver, anunciou hoje a expansão de suas operações a nível internacional após fazer a disrupção no mercado dos EUA com uma abordagem revolucionária para entrega de veículos. As movimentações de ponta a ponta são concluídas com motoristas privados, aprovados e independentes mediante uma plataforma de SaaS personalizada. A abordagem exclusiva e rastreada permitiu o rápido crescimento da empresa e dos clientes, junto com uma receita recorde ano a ano. A plataforma irá se expandir a novos mercados no México, Brasil, Canadá e mais cidades dos EUA este ano.

Proporcionando Tranquilidade aos Clientes

Apesar de transportar cerca de 250 milhões de veículos ao ano, o setor de entrega de veículos dos EUA ainda carece de transparência e eficiência. Tendo identificado esta lacuna de mercado, a Draiver visou fornecer visibilidade e controle sem precedentes no processo de entrega, permitindo que os clientes empresariais dimensionem facilmente as necessidades de entrega de veículos, ao garantir segurança, lucratividade e entrega mais rápida. A elevada eficiência ajudou a melhorar os resultados dos clientes, reduzindo os custos em 30%, e aumentar o portfólio de clientes da empresa em 94% no ano passado.

A Penske coopera com a Draiver para aumentar a produtividade de frotas ao usar grupos de motoristas previamente aprovados para dirigir veículos.

O Dolan Auto Group contratou a Draiver para automatizar seu processo de entrega de veículos, ajudando os mesmos a escalar de 100 para 1.200 entregas ao dia.

“Chegamos primeiro e colocamos as pessoas em primeiro lugar”, disse o Diretor Executivo, Zarif Haque. “Nosso modelo oferece aos clientes soluções de entrega de veículos mais inteligentes que impactam positivamente seus negócios. Estamos proporcionando uma melhor experiência de entrega em todos os âmbitos, o que catapultou a experiência da Draiveràescala internacional.”

Estabelecendo o Padrão Industrial para Velocidade

Desde sua fundação em 2013, a empresa empregou um modelo de negócios híbrido com uso de tecnologia de IA e uma abordagem de trabalho autônomo para movimentar veículos com contratantes independentes, a fim de criar uma solução de mercado com um mercado integrado. Hoje, com tecnologia avançada que navega melhor na complexa logística de entrega, a plataforma da Draiver movimenta 6.000 veículos ao dia para concessionárias de automóveis e caminhões, centros de serviços veiculares, empresas de frotas, locadoras e OEMs com entregas 100% seguradas para movimentações de contratantes. A tecnologia líder de mercado, associada a uma rede de motoristas em expansão e aprovada, além do rigoroso processo de seguros e certificação legal, garantiu que a Draiver oferecesse as mais seguras e rápidas rotas de entrega do setor.

Criando uma Rede de Motoristas de Elite

A Draiver triplicou seu grupo de motoristas a quase 20.000 ao emergir como um notável campeão e parceria para a economia de trabalho autônomo, fornecendo um novo modo de os motoristas ganharem dinheiro com mais oportunidades de condução profissional. O Diretor Executivo, Zarif Haque, percebeu que a sinergia com os motoristas da economia de trabalho autônomo, frustrados com os baixos salários e a falta de transparência, beneficiaria as necessidades do setor de transportes, ao proporcionar elevadas experiências de condução e benefícios como maior remuneração e privacidade. Os motoristas autônomos que trabalham com a Draiver dirigem veículos sem passageiros ou despesas associadasàpropriedade de seu próprio veículo, o que oferece uma experiência de condução mais segura com menos custos fixos.

Crescimento Operacional Estratégico

O conjunto completo de serviços da Draiver agora está disponível em cidades dos EUA, Canadá, México e Brasil, sendo as operações supervisionadas por gerentes gerais recém-contratados para cada país. O software da Draiver atualmente soluciona as necessidades de logística para grandes empresas automobilísticas no Peru, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Turquia e países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico.

Para mais informação, acesse www.draiver.com.

Sobre a Draiver

A Draiver é uma empresa líder na entrega de veículos que oferece o melhor software de logística de IA da categoria com um mercado de motoristas segurados e aprovados. A Draiver atua atualmente em quatro países na América do Norte e América Latina. Os clientes incluem frotas e empresas de locação internacionais, OEMs, grandes grupos automotivos e empresas de localização individuais (www.draiver.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005497/pt/

Contato:

Maggie McDaniel

[email protected]



706.536.8092

Fonte: BUSINESS WIRE