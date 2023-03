MIR M apresenta sua primeira Batalha Ocupacional do Vale Oculto em 8 de março às 22h

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

O jogo de MMORPG da Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond (ou simplesmente “MIR M”) vai apresentar sua primeira Batalha Ocupacional do Vale Oculto em 8 de março às 22h.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005562/pt/

Atualização da Batalha Ocupacional do Vale Oculto do MIR M (crédito: Wemade)

O novo conteúdo é uma guerra entre clãs que competem para ocupar um “Vale Oculto”, principal fonte de Aço Negro. Realizada todas as quartas-feiras às 22h – com duração de uma hora – no quarto andar dos vales ocultos de Bicheon, Vale das Serpentes e Phantasia, a batalha estará disponível apenas em determinados servidores de acordo com os resultados da Governança.

Os votos de Governança são realizados em cada mundo para selecionar os servidores nos quais a Batalha Ocupacional do Vale Oculto será disponibilizada. Os usuários podem votar no servidor que desejam usando o Token de Governança, “DOGMA”. Dos oito servidores de cada mundo, a Batalha Ocupacional do Vale Oculto será disponibilizada nos quatro que receberam mais votos na Governança.

Assim que a Batalha Ocupacional do Vale Oculto começa, a posse de um Vale Oculto é transferida para o clã do membro que deu o último golpe na Pedra da Ocupação, que fica no quarto andar de cada Vale Oculto. O clã com a posse da Pedra da Ocupação no final da batalha é declarado o grande vencedor e recebe a posse do Vale Oculto.

O clã vencedor recebe o poder de administrar o Depósito de Aço Negro, que é onde são coletados todos os impostos referentes ao material daquele Vale Oculto. Todos os dias, 15 % do total de Aço Negro extraído no Vale Oculto é armazenado no Depósito como forma de pagamento do imposto. Os impostos dos quatro servidores nos quais a Batalha Ocupacional do Vale Oculto não está disponível serão transferidos aos quatro melhores servidores com base nas classificações de Governança. O Mestre do Clã pode usar o Aço Negro acumulado como recursos do clã ou atribuí-lo a usuários individuais.

O MIR M adicionará mais conteúdo de Governança para aumentar a utilidade do Token de Governança, “DOGMA”.

Além disso, um novo evento de presença será realizado até o dia 20 de março. Todos os usuários podem obter vários itens, como “Pedaço de Ferro Místico da Alma do Dragão”, “Elixir de Crescimento”, “Pedra de Aprimoramento” e muito mais.

Além disso, os usuários acima do nível 30 podem aproveitar a masmorra do evento “Gruta Secreta de Nachal” todos os dias por duas horas. Os itens “Token de Nachal” obtidos na masmorra do evento podem ser usados para criar vários itens “Bilhete de Invocação” e “Baú de Tomo de Habilidade” na Oficina de Yoyo.

Mais informações sobre o MIR M no seu site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005562/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, gerente de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE