Nomus abre vagas para candidatos de todo o país

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

A Nomus, empresa especializada em tecnologia para gestão de indústrias, abriu processo seletivo para ocupar posições em vários dos seus setores, com objetivo de ampliar em aproximadamente 45% seu quadro de colaboradores até o fim de 2023. A forte expansão da equipe faz parte do plano de medidas para alcançar a projeção de 38% de crescimento da empresa neste ano.

As oportunidades são para trabalho remoto em diferentes estados do Brasil, estando o profissional em home office, e também vagas para a cidade do Rio de Janeiro (RJ), com atividades remotas e eventualmente presenciais. Além da remuneração compatível com o mercado, serão oferecidos benefícios como: vale alimentação, plano de saúde e odontológico, auxílio home office e auxílio educação, entre outros.

As vagas com contratação imediata são para Analista de Dados (aberto para moradores de qualquer localidade); SDR Inbound (para profissionais que estejam no Rio de Janeiro); e para trainee em São Paulo (SP).

Para integrar ao Programa de Trainee Nomus, a empresa também está buscando recém-formados ou formandos nas cidades de Recife (PE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Rio de Janeiro (RJ).

O trainee tem a duração de até 24 meses, com possibilidade de efetivação, e serão admitidos candidatos dos cursos de Engenharias, Administração, Contabilidade, Sistemas de Informação ou outros que tenham relação com indústria e tecnologia. Os participantes terão um treinamento imersivo em várias áreas da empresa, como suporte, implantação, vendas e sucesso do cliente para que, assim, haja um amadurecimento acelerado do profissional. “Esses talentos vão ter uma vivência ampla em diferentes setores, dando uma bagagem mais completa para sua construção como colaborador e visão de negócios, o que serve para toda sua jornada profisisonal”, destacou o responsável pelo RH, Rogério Sampaio.

Outras vagas disponibilizadas neste processo seletivo são para analista de suporte; analista de infraestrutura júnior, estágio em desenvolvimento, desenvolvedor JAVA, estágio em melhoria contínua e para SDR outbound. “Estamos reforçando nosso time para atender ao crescimento médio e consecutivo de 40% nos últimos três anos. Sabemos que criar um time forte e competente é o principal passo para termos qualquer resultado”, ressaltou o diretor de suporte, João Pimenta.

Todas as seletivas são feitas remotamente, com fase de análise curricular, prova e entrevista. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site para submeter sua inscrição.