Plataformas ajudam casais do pedido de noivado ao casamento

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

Para muitos casais, o sonho de realizar o “tão sonhado” enlace matrimonial se tornou realidade no último ano, após um longo período de incertezas por conta da pandemia de Covid-19. Segundo dados da 4ª edição do Relatório Anual Cartório em Números, 814.576 casamentos foram celebrados entre janeiro e 30 de novembro de 2022 nas 13.440 unidades de cartórios do Brasil, conforme publicado pelo Boletim Classificador.

Até há alguns anos, a realização de um casamento envolvia uma busca por fornecedores dos mais diversos produtos e serviços de forma presencial, o que costumava exigir dedicação de tempo e dinheiro. Afinal, são muitos itens para pesquisar: festa, roupas, convites, espaço, buffet, assessoria, beleza da noiva, cerimonialista e celebrante, além de foto e vídeo, bartender, bolos, doces, DJs, som e luz, apenas para citar alguns.

Com a chegada de novas tecnologias, todo esse processo se tornou mais prático graças a plataformas especializadas que facilitam a vida dos noivos e fazem a conexão com fornecedores, que agora estão a um clique de distância. É o que explica Pollyana Gonçalves, CEO do Casamento Abençoado, portal do segmento de casamentos.

Ela conta que a transformação digital expandiu as possibilidades para os noivos, que agora podem acessar e pesquisar por diversos fornecedores de maneira rápida e visual.

“Além disso, a tecnologia favorece o trabalho dos fornecedores, que podem aproveitar do digital para se expor para um número maior de noivos e noivas”, afirma.

Segundo Pollyana, as plataformas digitais podem auxiliar os noivos de diversas formas. “Em sites especializados, os noivos conseguem pesquisar utilizando filtros de categorias mais convencionais, como ‘vestido de noiva’, ‘festa’ e ‘buffet’”, diz ela.

Além disso, prossegue, também é possível encontrar fornecedores dentro de uma etapa da jornada. A título de exemplo, ela explica que na plataforma Casamento Abençoado basta clicar em um botão intitulado “Vou Casar” para ter acesso a uma lista de fornecedores que se encaixam dentro dessa necessidade.

“Assim, os noivos podem entrar em contato com fornecedores que, talvez, nem iriam cogitar logo de início, mas que mais pra frente teriam que correr atrás disso”, explica. “A ideia é facilitar e agilizar a busca por fornecedores que façam sentido para os noivos e, além disso, melhorar a qualidade dos visitantes para os fornecedores cadastrados”, acrescenta.

A CEO do Casamento Abençoado ressalta que as plataformas digitais podem facilitar a vida dos noivos e podem auxiliar em todas as etapas, do noivado à lua de mel, mas é preciso acessar apenas portais de confiança.

“Um portal especializado em casamentos deve oferecer diferenciais como categorizações e proximidade com os fornecedores”, pontua. “Além disso, com as infinitas possibilidades que o digital traz, é preciso investir em novas soluções digitais para melhorar ainda mais a experiência dos noivos e fornecedores, a partir de mais funcionalidades e ferramentas, a fim de auxiliar para a realização deste evento tão importante e que marca o início da vida a dois”, conclui

Para mais informações, basta acessar: https://casamentoabencoado.com.br/