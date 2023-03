Plataformas de analytics enfrentam barreiras para projetos de dados no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

As empresas no Brasil fizeram grandes investimentos em data lakes e data pipelines, pois reconhecem a necessidade de se tornarem orientadas por dados para a sobrevivência dos negócios, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Analytics Platforms 2022 para o Brasil mostra que algumas empresas recorreram a plataformas de analytics para superar obstáculos que as impediam de alcançar os resultados esperados de seus projetos de dados. As plataformas de análise integrada e as de governança de dados oferecem uma gama crescente de recursos para ajudar as organizações a obter o máximo das iniciativas de dados.

“Muitas empresas no Brasil estão ansiosas para usar dados para se tornarem mais competitivas, mas alguns projetos nunca entraram em produção devido a desafios comuns”, disse Sush Apshankar, líder de analytics do ISG para as Américas. “Os fornecedores de plataformas de análise podem ajudar os clientes a implementar soluções que estabelecem as bases para o sucesso.”

Algumas iniciativas falharam porque as empresas não tinham uma estratégia de dados clara para definir objetivos, prioridades e marcos, diz o ISG. As plataformas analíticas incorporadas geralmente possuem recursos automatizados de aprendizado de máquina que permitem que as empresas criem cenários e modelos preditivos sem escrever códigos complexos. Esses recursos oferecem cada vez mais conectores embutidos para bancos de dados de aplicativos para facilitar a integração de dados.

Outros projetos pararam porque as empresas careciam de governança de dados eficaz, diz o relatório. Com registros incompletos ou duplicados, ou dados presos em silos, a implementação de novos sistemas de dados pode exigir uma programação complexa. As plataformas de governança de dados permitem que as organizações automatizem a maioria desses processos, mesmo em fontes de dados que usam formatos diferentes.

“A automação fornecida pelas principais plataformas de governança de dados oferece ganhos significativos em eficiência e visibilidade para empresas com ambientes de dados herdados mal administrados”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research.

Embora vários fornecedores globais ofereçam soluções no Brasil, uma indústria de análise local está surgindo e as empresas têm opções locais domésticas para escolher, diz o ISG. Esses fornecedores podem ofertar algumas vantagens, como redes de parceiros mais fortes, maior familiaridade com as demandas e desafios das empresas locais, e mais conhecimento dos formatos de dados usados no Brasil. Além disso, como os custos e contratos desses fornecedores estão na moeda local, os clientes estão protegidos contra o risco de taxa de câmbio.

O relatório também explora outras tendências em analytics que afetam as empresas no Brasil, incluindo a crescente importância das ferramentas de segurança de dados e a progressiva disponibilidade de ferramentas de modelagem de dados que permitem a programação low-code/ no code.

O relatório ISG Provider Lens™ Analytics Platforms 2022 para o Brasil avalia as capacidades de 26 fornecedores em dois quadrantes: Embedded Analytics e Business Analytics Platforms, e Data Governance Platforms.

O relatório nomeia a Qlik e a Semantix como Líderes em ambos os quadrantes. Ele nomeia Assesso, GoodData, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle, SAS e Tableau como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Stibo e Zoho são nomeados como Rising Stars – empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG – em um quadrante cada.

Uma versão customizada do relatório está disponível na Assesso.

O relatório ISG Provider Lens™ Analytics Platforms 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005536/pt/

Contato:

Press Contacts:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE