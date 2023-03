Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

A Rochester Electronics, LLC está oferecendo aos seus clientes produtos ativos e em fim de vida útil (EOL) da Skyworks Solutions, Inc. (Nasdaq: SWKS).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005012/pt/

Rochester Electronics começa a oferecer dispositivos Skyworks (Photo: Business Wire)

“A Rochester está feliz em ter a oportunidade de oferecer os produtos de RF e soluções de sinal misto da Skyworks. Essa oferta melhora a posição da Rochester no mercado, permitindo-nos servir uma ampla gama de setores do mercado global, e estamos ansiosos para continuar a ampliar o relacionamento com nossos clientes em todo o mundo.”

— Mark Gohr, Diretor de desenvolvimento de fornecedores da Rochester Electronics, Américas

“Estamos satisfeitos que a Rochester Electronics agora oferecerá produtos Skyworks, com sua respeitada reputação no setor por fornecer soluções para nossos principais mercados.”

— Rachel Platter, Diretora de distribuição das Américas, Skyworks Solutions, Inc.

Sobre a Rochester Electronics

A Rochester Electronics é a maior fornecedora contínua de semicondutores do mundo — 100% autorizada por mais de 70 dentre os principais fabricantes de semicondutores.

Como distribuidora de estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200 000 números de peça e oferecendo a maior linha do mundo de semicondutores em fim de vida útil (EOL) e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20 000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de chips em estoque, a Rochester tem a capacidade para fabricar mais de 70 000 tipos de dispositivo. A Rochester, oferece uma variedade completa de serviços de fabricação que inclui projeto, processamento de wafer, montagem, ensaio, confiabilidade e arquivamento de IP, fornecendo soluções únicas até a conclusão do processo de fabricação e reduzindo o tempo de lançamento de um novo produto ao mercado.

A Rochester é a Semiconductor Lifecycle Solution™. Nenhuma outra empresa se compara a ela em relaçãoàamplitude da seleção de produtos, aos serviços de alto valor agregado e às soluções de fabricação.

Com pessoal de vendas diretas e suporte em todos os principais mercados, além de uma rede de parceiros de canal autorizados regionais e globais, nosso objetivo é satisfazer às suas necessidades por telefone ou através de nossas plataformas de comércio eletrônico, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para obter mais informações, acesse: https://www.rocelec.com.br

Sobre a Skyworks

A Skyworks Solutions, Inc. está fortalecendo a revolução das redes sem fio. Nossos semicondutores analógicos e de sinal misto altamente inovadores estão conectando pessoas, lugares e coisas que abrangem uma série de aplicações novas e anteriormente inimagináveis nos mercados aeroespacial, automotivo, de banda larga, infraestrutura celular, casa inteligente, defesa, entretenimento e jogos, industrial, médico, smartphone, tablet e vestíveis.

A Skyworks é uma empresa global com instalações de engenharia, marketing, operações, vendas e suporte localizadas em toda a Ásia, Europa e América do Norte, e que compõe o S&P 500® (Nasdaq: SWKS). Para obter mais informações, acesse o site da Skyworks em: www.skyworksinc.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005012/pt/

Contato:

Rochester Electronics, LLC

Diretora de marketing global: Tracey Corbitt

E-mail: [email protected]

Skyworks Solutions, Inc.

Diretora de assessoria de imprensa: Constance Griffiths

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE