itel lança smartphone A60 econômico na África em cooperação com operadoras

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

A itel, marca líder mundial em vida inteligente comprometida em fornecer produtos eletrônicos de consumo acessíveis e de boa qualidade, revelou oficialmente seu smartphone 4G A60 mais econômico em toda a África. A empresa estabeleceu com sucesso relações de cooperação sólidas com nove operadoras locais em 17 países do continente, incluindo MTN, Orange, Airtel, Vodafone, AirtelTigo, Moov Africa, Telma e Movicel, para fornecer aos usuários da itel mais ofertas de valor por dinheiro e uma excelente experiência em mercados emergentes.

itel A60 New Product launch

Para promover a conscientização do A60, o smartphone 4G mais econômico, a itel organizou uma série de atividades de marketing de canal com a finalidade de manter o relacionamento com o cliente e demonstrar os recursos do novo produto. O membro mais recente da série itel A, posicionado para ser um smartphone de rede 4G de alta velocidade, permite aos consumidores desfrutar de uma experiência de navegação mais rápida e fluida com uma grande tela HD+ Waterdrop de 6,6” e bateria de alta capacidade de 5.000mAh.

Em fevereiro, mais de 30 reuniões de canal foram realizadas com sucesso em 19 países, como Nigéria, Gana, Quênia e Zâmbia. A itel anunciou oficialmente sua relação de cooperação amigável com operadoras locais e apresentou aos consumidores as vantagens para os consumidores de compra do A60 com cartões SIM gratuitos, distribuição gratuita de rede Gigs e outras políticas de serviço de internet 4G. Durante as reuniões, a itel expressou sua confiança no novo produto e mencionou que pretende criar um novo pico de vendas do A60 juntamente com as operadoras locais.

A empresa, com sua posição já estabelecida de marca de vida inteligente confiável e acessível, investiu pesado em atualizações tecnológicas de hardware e software para garantir uma melhor experiência do consumidor. Além disso, o excelente desempenho de classificação de marca da itel e o apoio das operadoras dão a este recém-lançado modelo A60 uma grande chance de vencer a competição de mercado na faixa de preço de US$ 50.

Sobre a itel

Fundada há mais de 10 anos, a itel é uma marca de vida inteligente confiável. Adotando o “Enjoy Better Life” como sua filosofia de marca, a missão da empresa é fornecer produtos eletrônicos de consumo e produtos de estilo de vida acessíveis a todas as pessoas. Após mais de 10 anos de desenvolvimento, a itel expandiu sua presença em mais de 50 mercados emergentes no mundo inteiro. Ela possui um portfólio de produtos de smartphones, TV, acessórios, elétricos, eletrodomésticos, laptop e produtos de estilo de vida. No segundo trimestre de 2022, a itel foi classificada como a marca de smartphone internacional nº 1 abaixo de US$ 100 e a marca de telefone comum nº 1 de acordo com o IDC Worldwide Mobile Phone Tracker. https://www.itel-life.com/

Fonte: BUSINESS WIRE