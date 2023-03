Mulheres ocupam a maioria dos cargos de liderança na Affix

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022, 37,4% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres nas empresas do país, inferior ao percentual de 2021, que era de 39,1%. Esse cenário é outro em empresas como a Affix Administradora de Benefícios, que reúne um grande número de mulheres em cargos de liderança.

Atualmente, as mulheres ocupam 80% do total dos cargos de coordenadores e supervisores, 73% de gerentes e 40% de diretores na administradora e benefícios. Esses números comprovam a hegemonia feminina em posições importantes e estratégicas na empresa, refletida, principalmente, pela predominância das mulheres na Affix – 77% do total de colaboradores.

“Nosso empenho por identificar valores e potenciais líderes dentro da empresa vai além do gênero, aliás não passa por esse quesito. Priorizamos as competências, habilidades, dedicação ao trabalho e acima de tudo a capacidade de relacionamento e de incentivar pessoas”, afirma Pedro Rezende. “Esses mesmos atributos também são determinantes para contratar um novo colaborador”, completa.

As diretoras da Affix Elaine Guinante, das áreas Financeira, Governança, Risco e Administrativa, e Andrea Munhos, de Inovação, Operações e Tecnologia, ocupam áreas estratégicas pela competência e eficiência. Elaine foi contratada há quatro anos pela sua forte experiência na área financeira de grandes empresas. Em 2020, seu desafio foi ampliado quando assumiu a responsabilidade das áreas Administrativa, GRC e de Recursos Humanos. Andrea trabalha na empresa desde 2017 e é um exemplo de sucesso de crescimento profissional na Affix. Contratada como Especialista de Projetos, no ano seguinte, 2018, assumiu o cargo de Gerente, em 2021, ocupou o cargo de Superintendente até se tornar diretora, em 2022.

As colaboradoras Josiane Capim e Juliana Santos, ao voltarem da licença-maternidade foram promovidas em suas áreas. Juliana que atuava como analista na área de Marketing passou a ser Coordenadora, e Josiane foi promovida a Supervisora da área de Comissão e Premiação, esse ano.

“Trabalhar em uma empresa que tenha valores éticos, que valorize a competência e saiba lidar com o lado humano, sem preconceito, é imprescindível e beneficia a todos. A empresa pode contar com colaboradores estimulados e dedicados ao desenvolvimento dos negócios e por outro lado, os colaboradores usufruem de um ambiente corporativo que respeita a igualdade e proporciona bem-estar profissional”, complementa a gerente de Recursos Humanos, Marli Soldera.

Nesse contexto, a Affix lança a campanha “Mulher, você me inspira a ir mais longe!”, para homenagear o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 08 de março. A campanha será estrelada pela assistente virtual, Hannah, no papel de influenciadora digital, e irá abordar a força feminina e homenagear as mulheres que contribuem para o sucesso da Affix que, neste ano, completa 10 anos de fundação. Ao longo do mês de março, serão feitas uma série de postagens nas mídias sociais, no site e nos demais canais de comunicação. Para mais detalhes: www.affix.com.br