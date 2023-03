Casais aderem ao PIX como presente de casamento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

A fase das listas de presentes como a maneira de um convidado presentear ao casamento parece ter ficado para trás. Está cada vez mais comum a incorporação do PIX como presente de casamento. Em pergunta feita aos seguidores do Instagram de Casamentos.com.br, no dia 24 de fevereiro desde ano, 70% responderam que vão incluir ou não o PIX no site, convite ou na festa de casamento.

Mas o que está por trás dessa referência dos casais pela transferência de dinheiro instantânea? A autonomia sobre como gastar o valor recebido como presente de casamento explica essa opção.

“Muitos casais preferem, por exemplo, investir em uma viagem de lua de mel a comprar itens para a casa. O PIX como presente veio para facilitar a vida de quem já queria essa praticidade no seu casamento e deve continuar em alta nos próximos anos”, analisa Juliana Gallo, vice-presidente de vendas para Índia e América Latina da The Knot World Wide, grupo ao qual pertence a marketplace brasileira.

Quanto os casais esperam ganhar como presente de casamento? Para descobrir qual é o valor esperado pelos casais, Casamentos.com.br perguntou para 2 mil pessoas, em maio de 2022, quanto elas gostariam de ganhar de dinheiro como presente de casamento dos convidados. Mais da metade respondeu que querem “o valor que o convidado se sinta confortável em dar”.

Cerca de 15% disse que preferia um valor entre R$ 1 e R$ 150; 25% entre R$ 150 e R$ 300; 7% disse que não gostaria de ganhar dinheiro e apenas 2% afirmou não querer ganhar presente de nenhum tipo.

Calculadora ajuda convidado a definir o valor

Se o convidado é um parente próximo do casal ou será padrinho ou madrinha do casamento, a etiqueta sugere um valor de presente maior. Essa foi uma das variáveis usadas por Casamentos.com.br para criar a calculadora que estima o valor ideal do presente de casamento.

A ferramenta oferece um teste com perguntas como, por exemplo, a relação do convidado com o casal, o estilo da festa (se é casual, tradicional ou elegante), se o convidado terá despesas extras com viagens e hospedagem e se irá só ou acompanhado. Tudo isso somado determina a faixa ideal de preço do presente.

“As sugestões de valores são indicativas. Os presentes, de fato, não são obrigatórios, mas essa ferramenta pode servir de orientação quando os convidados desejam contribuir de alguma forma com a nova vida do casal”, explica Gallo.

Conforme dados do “O Livro Imprescindível dos Casamentos”, os casais gastam, em média, R$ 217 por convidado do casamento. O custo varia conforme a região do país.

Quem vai casar opina sobre preferir dinheiro a presentes

Pedir dinheiro como presente de casamento é particularmente útil para casais que já têm a casa montada ou casais que vão viver juntos pela primeira vez e desejam comprar eletrodomésticos, móveis e itens de decoração ao seu gosto, evitando assim trocar as escolhas de presentes feitas pelos convidados.

Participantes da Comunidade de Casamentos.com.br consideram a transferência instantânea como o meio mais prático para receber os presentes, mas o que provoca dúvida, ainda, é o PIX ao convidado.

O PIX existe no Brasil desde novembro de 2020 e desde então, noivas e noivos da têm procurado maneiras de inserir a ferramenta para conseguir recuperar parte do dinheiro investido no enlace. Desde o início, pipocam os conselhos sobre formas de pedir o valor sem deixar constrangidos os convidados e a busca por frases divertidas e de agradecimento.

Passados mais de dois anos da novidade, já não causa mais surpresa encontrar um código QR no convite ou no site do casamento e, até mesmo na mesa dos convidados ou na gravata do noivo no dia do casamento. Para muitos, a maioria dos convidados já estão acostumados com o PIX nos casamentos. Há casais que, além do PIX, oferecem outras opções como meio de receber os presentes como boleto e cartão de crédito.

