Como desentupidoras atuam em condomínios

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

O isolamento social exigido durante o combate à pandemia de Covid-19 mudou hábitos de consumo e formas de convivência. Em moradias como prédios e condomínios, foi possível observar geração maior de lixo e também de resíduos de esgoto. O que era distribuído normalmente em lugares diferentes passou a ser concentrado em um só local.

Isto gerou uma atenção maior em relação à manutenção de limpeza, especialmente dos sistemas hidráulicos. Vaso sanitário e esgoto entupidos, limpeza de caixa de gordura ou mesmo pequenos vazamentos, são alguns dos cuidados que precisam de manutenção regularmente.

Neste cenário, um dos serviços que mais cresceram durante a pandemia foi o desentupidor de esgoto e limpeza profissional. Segundo a Abralimp (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional), o setor se manteve aquecido nos últimos anos e um dos segmentos mais importantes de nossa economia, concentrando dois terços do PIB e crescimento de 1,3% em 2022. E o mercado de desentupimento projeta um crescimento anual entre 1% a 6%.

Contratação e prevenção

O cuidado com o esgoto é cada vez mais essencial. No entanto, contratar o serviço de uma empresa desentupidora para condomínios nem sempre é tarefa fácil. “Existem algumas burocracias. A decisão geralmente tem de ser aprovada por um grupo de pessoas, o que acaba tornando o processo moroso e problemático. Há casos de condomínios ficando dias com a tubulação entupida porque os moradores não entram em acordo”, afirma Gleison Pinheiro, diretor da DESENTUPIDORA PROFISSIONAL, prestadora de serviços de desentupidora de esgoto em São Paulo.

O cenário ideal, segundo Pinheiro, é que o tema do entupimento seja discutido de forma preventiva nas reuniões de condomínio, antes que o problema ocorra, para evitar que ele demore a ser sanado. “Como vem crescendo o número de prédios e a convivência em comunidade, é essencial que as administradoras destes empreendimentos tenham sempre uma empresa parceira e séria para a realização de serviços de desentupimento e dedetização”, explica.

Evolução do serviço

Com a crescente demanda e um mercado com concorrência ativa, as empresas desentupidoras têm investido em tecnologia e inovação, aprimorando máquinas e capacitando seus funcionários.

“Vemos hoje profissionais com mais conhecimento para a realização de serviços de desentupimento em geral, máquinas que possuem jatos d’água potentes, como o caso de hidrojateamento, que remove materiais sólidos de forma rápida e sem danificar as tubulações, entre outras novidades”, conta Pinheiro.

Além da manutenção preventiva, o diretor acredita que contratos deste tipo de prestação de serviço devem ser negociados com prazos mais longos de vigência, assim os moradores ficam mais seguros e o condomínio consegue economizar com valores mais acessíveis.