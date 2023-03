EBM Group participa de rodadas de negócios nos Emirados Árabes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

Em busca de novas perspectivas comerciais para o mercado nacional, a EBM Group, empresa especializada em Intermediação de Negócios, participou de rodadas de negócios nos Emirados Árabes, em novembro de 2022. Eric Silveira, CEO da EBM, representou a empresa em acordos com parceiros internacionais, que visavam as oportunidades de investimentos em projetos brasileiros ligados ao esporte e à tecnologia.

Em 2023, para prosseguir com a ampliação de possíveis parcerias, no dia 15 de março, Eric Silveira irá novamente aos Emirados Árabes, representar a empresa para concretizar e apresentar novas negociações comerciais com os países árabes.

De acordo com a empresa, a aproximação com os árabes faz parte de uma estratégia, dentro de um contexto de globalização comercial. “Nos últimos anos o bloco árabe se tornou um dos principais mercados mundiais em todos os segmentos. Temos que dar a importância devida a essa relação e a esse eixo comercial estratégico”, comenta Eric.

A globalização comercial consiste na integração econômica entre nações, que pode incluir o aumento do comércio internacional de bens e serviços, a livre circulação de capitais e a harmonização das políticas comerciais de vários países. Para o CEO da EBM, “criar um laço comercial com o bloco árabe corresponde a uma oportunidade para mostrar o potencial brasileiro àquele mercado, como o desenvolvimento de novas tecnologias e a governança no esporte”.

Perspectivas para o esporte e setor de tecnologia

No futebol profissional brasileiro está em andamento um processo de transformação, que foi fomentado principalmente com a criação da Lei 14.193/21, que dá a possibilidade aos clubes de se tornarem SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Dessa forma, abre precedente para uma mudança de gestão interna, assim como a possibilidade de atração de investimentos.

Segundo Eric Silveira, é notório que alguns clubes brasileiros estão carentes de investimentos, principalmente em gestão e, outros, já estariam em processo de transformação apostando na mudança de governança com base na nova lei. Ainda de acordo com o especialista, nesse processo de transformação a exigência de investidores estrangeiros se torna um ponto primordial. “Com a final do mundial de Clubes no Marrocos, a Copa do Mundo do Catar e a contratação do Cristiano Ronaldo, pelo mundo árabe, ficam evidentes os indícios de que o mercado esportivo está aquecido por lá e estão realizando investimentos para alavancar o esporte”, complementa.

Já quanto ao setor de tecnologia, Eric Silveira levou em consideração as colocações do presidente do conselho da União Árabe de Internet e Telecomunicações, Sr. Feras Bakour, nas quais pediu que o mundo árabe invista mais em tecnologia, já que a transformação digital contribui para apenas 4% do crescimento do PIB da região. Bakour fez as declarações durante uma conferência em Beirute em julho de 2022, patrocinada pela empresa chinesa de telecomunicações Huawei e organizada pela Professional Computer Association, do Líbano.

“Estamos sempre antenados no mercado mundial. Essa informação foi o ponto de partida para nossa busca de novas conexões no mundo árabe, visualizando um mar de oportunidades tecnológicas para nossa empresa”, finaliza o CEO da EBM.

Website: http://www.ebmgroup.com.br