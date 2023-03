Empresa de logística emergencial aérea completa 20 anos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

A empresa Prestex Cargas Express, especializada em logística emergencial B2B, completa em março de 2023 20 anos de história. Com atendimento em todo o território nacional, a Prestex já fez mais de 250 mil operações por todo o país.

O setor de Logística é um dos que mais cresce no Brasil. Segundo a pesquisa da Transparency Market Research, o mercado de logística deverá atingir US$ 15.273 bi até 2027, com a movimentação de mais de 92 bilhões de toneladas de mercadorias.

“A Prestex segue essa tendência do mercado. A nossa base é a junção de tecnologia, performance e pessoas. Com inquietude e inovação, a todo momento buscamos desafiar o óbvio a fim de desenvolver novas soluções para nossos clientes”, explica o CEO fundador da Prestex, Rodrigo Lizot.

A empresa atua com o modelo Asset Light, tendo como principal ativo as pessoas, os colaboradores e o que proporciona a eles as condições de melhor atender ao mercado. Com mais de três mil clientes da indústria da transformação, o SLA (Acordo de Nível de Serviço) da Prestex é acima de 99% em suas operações.

“Nosso core business é o transporte emergencial aéreo B2B. Implementamos soluções tecnológicas no segmento. Em 2009 criamos um sistema próprio de gestão da cadeia logística para levar ao cliente final uma visão rápida e simples do processo logístico”, contou Lizot.

Com um quadro de cerca de 100 colaboradores diretos, sendo 60% mulheres, a empresa acabou de implementar seu programa de compliance com um Código de Ética e Conduta. O programa foi desenvolvido pela compliance officer e diretora de Estratégia da empresa, Elizabete Loz.

“Somos uma das poucas empresas de logística a ter um compliance completo e com canal de escuta terceirizada. Uma ação estratégica que implicará no crescimento sustentável da Prestex. Investir em ESG é essencial em nosso mercado”, acrescentou o CEO da empresa.

O período de pandemia não foi problema para a Prestex, ao contrário, a empresa que já atuava no transporte emergencial aéreo ganhou ainda mais destaque no setor. “A pandemia só reposicionou ainda mais nossa marca com relação à performance do mercado. Apesar do momento triste e atípico, não podíamos parar. Transportamos álcool em gel, vacina, tudo para suprir a necessidade das empresas, e nossa relevância no mercado se potencializou nesse período”, conta Rodrigo Lizot.

Estágio – Desde o início de sua história, a Prestex investe em jovens talentos e para isso mantém um Programa de Estágio periódico. A empresa mantém também parceria com o Programa Jovem Aprendiz, com nove jovens que atuam nos departamentos da empresa. “Eu gosto muito de ensinar, então investir em jovens talentos sempre fez parte da nossa história. Cada pessoa que eu ensino, eu aprendo algo novo. É sensacional”, disse o CEO da Prestex, Rodrigo Lizot.

Futuro – Com as más condições das rodovias brasileiras, o transporte aéreo cresce cada vez mais. Para os próximos anos, Lizot projeta a Prestex como a principal solução em logística de alta performance no mercado B2B do país. Há 2 anos a empresa passou por um processo de rebranding, mergulhando no propósito da marca. Recentemente a Prestex associou-se à ABRALOG (Associação Brasileira de Logística). “Continuamos investindo na capacitação do nosso time, gerando soluções competitivas para nossos clientes e ampliando nossa presença no mercado. É um grande orgulho ver a Prestex completar 20 anos com este potencial de crescimento e contribuição ao setor”, finalizou.

Mais informações: www.prestex.com.br