Empresas investem na formação de profissionais para o mercado de TI

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

Cada vez mais empresas têm investido recursos para formação de novos profissionais na área de TI, como também para o aperfeiçoamento dos funcionários, diante de uma necessidade crescente do mercado. Um estudo realizado em 2021 pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) mostra que são formados por ano 53 mil pessoas em cursos com perfil tecnológico, no entanto, a demanda média atual é de 159 mil profissionais da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Também é apontado no estudo que, até 2025, as empresas de tecnologia devem ter uma demanda de 797 mil profissionais por conta do crescimento do setor. Para atender a demanda de profissionais, cursos vêm sendo oferecidos de forma gratuita em diversas regiões do país, inclusive nas cidades do interior, próximas onde as empresas têm suas sedes e parques fabris.

Um exemplo é o que vem acontecendo na cidade de Belo Jardim, localizada no agreste pernambucano. Lá a Baterias Moura investe no desenvolvimento da cidade por meio da capacitação dos jovens com a oferta de cursos para atender as demandas do setor de Tecnologia da Informação (TI).

Para acelerar esta jornada de transformação, foi criado o MouraTech que atua na capacitação de jovens na área TI por meio de uma Parceria Público Privada (PPP) entre a Moura, a FADE e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

No programa são oferecidos os cursos para a formação de Desenvolvedores capazes de atuar com programação, por exemplo, de sites e aplicativos com duração de 18 meses e carga horária de 452 horas. O acompanhamento dos alunos é feito por meio de três etapas: desempenho ao longo do programa, cumprimento da Trilha de Desenvolvimento e entregas de soluções para o Negócio.