L&T Technology Services lança Centro de Excelência para oferecer conjunto para soluções automotivas com a AWS

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), principal empresa global de serviços de engenharia pura, anunciou hoje um novo Centro de Excelência (CoE, Centre of Excellence) em Mysore (Karnataka, Índia) que alavancará o poder da nuvem com a Amazon Web Services (AWS). O CoE permitirá que a LTTS realize a transição do seu conjunto de tecnologias de ponta focados no futuro da mobilidade e reduza o tempo de colocação no mercado para os clientes finais. Aproveitando a infraestrutura da AWS, a LTTS fornecerá uma oportunidade de usar a AWS para apoiar o campo automotivo.

Com sua rica expertise em veículos elétricos, autônomos e conectados (EACV, Electric, Autonomous, and Connected Vehicles) dentro da área de engenharia, a LTTS tem ajudado OEMs (fabricantes de equipamento original) a desenvolverem veículos e aeronaves de próxima geração que tenham soluções personalizadas focadas em proteção e segurança. O novo CoE aproveitará as habilidades interdisciplinares da LTTS, abrangendo as facetas digitais, mecânicas e embutidas da engenharia.

A LTTS vem trabalhando ativamente com líderes globais de tecnologia, como a AWS, para levar as soluções de engenharia digital aos clientes finais na nuvem. AnnotAI, Connected Cars e SafeXsão algumas das soluções da LTTS que serão empregadas no AWS Marketplace para otimizar a inovação de P&D na nuvem a fim de criar soluções tecnológicas líderes empresariais.

As soluções de mobilidade líderes do setor da LTTS estão ajudando os OEMs a construírem veículos inovadores de próxima geração para atender e exceder os padrões dos regulamentos de segurança de transporte, proteção e emissões de carbono. As soluções AnnotAI, Connected Cars e SafeX da LTTS já foram empregadas nos principais OEMs automotivos internacionais e clientes de Nível 1, auxiliando-os a colher benefícios significantes concernentes a tempo mais rápido de colocação no mercado. Como parte do CoE, o veículo definido por software da AWS e o AWS IoT FleetWise serão usados junto com as ofertas digitais da LTTS para coletar dados de veículos e transferi-losànuvem quase em tempo real.

AnnotAI: Com o objetivo de desenvolver e testar uma inteligência artificial (IA) autônoma, é necessária uma grande quantidade de dados, junto com mais serviços de engenharia e rotulagem de dados. A plataforma inteligente de anotação de dados da LTTS, AnnotAI, fornece rotulagem inteligente a ativos digitais, como texto, imagem, vídeo e LiDAR, capacitando, assim, os fabricantes de veículos globais em sua jornada rumoàautonomia de Nível 5 (automação total de condução ou onde a tarefa de condução dinâmica for eliminada).

Connected Car: As tecnologias Connected Car da LTTS oferecem aos clientes sistemas avançados de assistência ao condutor, serviços na nuvem e módulos de conectividade que suportam o desenvolvimento da definição da plataforma V2X, ao passo em que implementam gateways seguros e evitam ataques maliciosos.

SafeX: O setor automotivo enfrenta desafios únicos quando se trata de desenvolvimento de software de ponta. A automação de DevOps e CI/CD (integração e entrega contínuas) da SafeX permite que os fabricantes automotivos acelerem seus lançamentos ao passo em que garantem segurança e mitigam o risco de versões de software sem sucesso ou que requerem recall.

O conjunto de tecnologias de ponta da LTTS resultou em benefícios comprovados para os clientes mundialmente.

Um porta-voz do BMW Groupafirmou: “A plataforma AnnotAI da LTTS, ao permitir avançados recursos de anotação de dados LiDAR, imagem e vídeo na AWS, está levando a uma estrutura de validação robusta e integrada para o BMW Group e ajudando o líder global de veículos de luxo a fabricar veículos inovadores e sustentáveis para o futuro”.

Amit Chadha, CEO e diretor-presidente da L&T Technology Services, afirmou: “O veículo elétrico, autônomo e conectado (EACV, Electric, Autonomous and Connected Vehicle) é o primeiro de nossas seis grandes apostas que estão ajudando os atuantes a acelerarem sua jornada de desenvolvimento tecnológico rumo a um futuro autônomo e sustentável, construído com base nas mais altas considerações de segurança e proteção. Ao trabalhar com a AWS, a LTTS pode ajudar as organizações automotivas mundialmente a atingirem todo o potencial das suas tecnologias escalonáveis e de alto desempenho criadas em uma ágil infraestrutura na nuvem AWS.”

Puneet Chandok, presidente de negócio comercial da AWS Índia e Sul da Ásia (Amazon Web Services India Pvt. Ltd.), afirmou: “A transformação digital no setor automotivo está acelerando, em muitos casos graças a soluções inovadoras oriundas de nossos parceiros AWS. As ofertas de engenharia digital da LTTS ajudarão nossos clientes conjuntos a alcançarem os benefícios da transição para a nuvem, como menor tempo de colocação no mercado, maior valor empresarial e ritmo acelerado de inovação digital. Com o lançamento do novo Centro de Excelência na Índia, a LTTS oferecerá aos clientes e fabricantes de equipamento original (OEMs, original equipment manufacturers) uma linha de serviços e soluções mais ampla para apoiar as suas jornadas de transformação digital.”

Akshat Vaid, sócio do Everest Group, declarou: “Há alguns anos, inovação em mobilidade vem sendo o tópico central em software e tecnologia, abrangendo temas como veículos híbridos e elétricos, condução autônoma, experiências conectadas e mobilidade compartilhada, continuando a ser os principais segmentos de gastos em Engenharia e Pesquisa & Desenvolvimento (ER&D, Engineering Research and Development). As computações na nuvem e de borda estão naturalmente em uma posição importante nesta nova era de engenharia automotiva. As alianças entre os líderes na nuvem e os provedores de serviços de engenharia irão longe no que diz respeito a ajudar os OEMs a alcançarem os melhores resultados de engenharia e auxiliar no processo de criação de novas possibilidade para seus consumidores finais.”

Sobre a L&T Technology Services Ltd

A L&T Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária listada da Larsen & Toubro Limited focada em serviços de Engenharia e P&D (ER&D). Oferecemos serviços de consultoria, design, desenvolvimento e teste em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e processos. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de ER&D do mundo nos setores de produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e indústrias de processo. Com sede na Índia, temos mais de 21.600 funcionários distribuídos em 22 centros de design globais, 28 escritórios de vendas mundialmente e 91 laboratórios de inovação [dados de 31 de dezembro de 2022]. Para mais informações, acesse www.ltts.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005911/pt/

