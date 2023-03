Organização social oferece projetos de tecnologia gratuitos para estudantes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

A Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura (Avec), uma organização da sociedade civil, deu início, neste mês, a um programa com projetos nas áreas de tecnologia e inovação. Uma das iniciativas é o curso “Garotas APPlicadas”, em que 50 alunas do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas serão estimuladas a conhecer e se interessar pelas carreiras em ciências, tecnologia, engenharias e matemática. O objetivo é promover a igualdade de gêneros nessas áreas.

Em encontros de 3 horas de duração aos sábados, o projeto desafia as alunas a contribuir para a solução de problemas reais identificados por elas próprias, além de oferecer acompanhamento com psicólogas, aulas de programação, desenvolvimento pessoal e liderança, negócios e empreendedorismo, além de rodas de conversa com mulheres inspiradoras. Neste ano, uma novidade é a oferta de oficinas de inglês para as participantes.

“Um dos pilares do projeto e um diferencial é poder contar com a participação de psicólogas que dialogam com as garotas sobre temas como afetividade, adolescentes na internet, autoestima, identidade, entre outros”, enfatiza a presidente da Avec, Carmelita Vidigal. Todas as atividades oferecidas são gratuitas e os projetos são aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte.

A Avec é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve os projetos com o apoio de entidades, como o Instituto Unibanco e Instituto Embraer. A maior parte do trabalho é conduzida por voluntários, profissionais com experiência em áreas como tecnologia, informática, gestão, psicologia, administração, entre outras. Pela relevância de sua atuação social, a Avec recebeu o título de Utilidade Pública Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte em 2006 e, em 2012, foi reconhecida pelo Governo de Minas Gerais como Utilidade Pública Estadual.

No dia 11 de março, outro projeto da Avec será iniciado: Liga da Robótica. Focados no desenvolvimento de habilidades de programação, os encontros desafiam estudantes, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas, a aprender os princípios da programação e robótica, utilizando o software gratuito Scratch e kits Lego We Do. Neste ano, o projeto está dividido em diferentes níveis de conhecimento e será ofertado semestralmente aos estudantes.