Qualidade de vida no trabalho ainda é tema fundamental

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

A busca por qualidade de vida no trabalho é um fator decisivo para que os funcionários permaneçam nas empresas. É isso que aponta a pesquisa Panorama do Bem-Estar Corporativo, produzida pela plataforma de bem-estar e saúde, Gympass. A pesquisa foi realizada em nove países, incluindo o Brasil, e contou com mais de 9 mil entrevistados.

Para 83% dos participantes o bem-estar é tão importante quanto o salário e 77% afirmam que deixariam a empresa caso ela não priorizasse esse item. Já para 29% dos trabalhadores, em geral, empresas não se importam com a qualidade de vida dos trabalhadores.

Ao avaliar uma vaga de emprego, o trabalhador considera os benefícios que trazem bem-estar como um dos dois fatores mais importantes. Esse dado é reforçado em números, já que 75% dos pesquisados dizem que só trocariam de emprego se o quesito qualidade de vida fosse devidamente observado.

O colaborador que tem seu trabalho devidamente reconhecido é mais propenso a ter satisfação no emprego, é o que afirma a Diretora Comercial da TCHPAY, Gracielle Guimarães. “O incentivo e o estímulo são sempre fundamentais para promover engajamento e aumentar a produtividade. A premiação corporativa, por exemplo, é uma excelente maneira de valorizar o desempenho do colaborador e promover o bem-estar, já que o premiado pode utilizar o valor extra na aquisição de bens e serviços de sua preferência”, comenta.

Bem-estar e produtividade. Além de trazer felicidade ao ambiente de trabalho, a busca pelo bem-estar traz também mais produtividade às empresas, é o que revela a pesquisa realizada pela Man Power Group – The new human age. Segundo os dados, 97% dos trabalhadores que tiveram a sua semana de trabalho reduzida a 4 dias, sentiram um aumento gigantesco em termos de bem-estar, e não desejam voltar à antiga rotina.

Ainda segundo a pesquisa da Man Power Group, 31% dos trabalhadores poderiam mudar de emprego já nos próximos meses, caso lhes fosse oferecida uma melhor combinação entre trabalho e qualidade de vida.