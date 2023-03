Segunda temporada do programa “Empreendedorismo na Rede” estreia na TV

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

Depois do sucesso obtido com a primeira temporada na Rede TV!, o programa ‘Empreendedorismo na Rede – O Pitch Final’ retorna com sua segunda temporada de casa nova. A TV Bandeirantes será o palco da competição entre empreendedores de todas as regiões do Brasil. A estreia será em 11 de março, sábado, às 8h, com apresentação de Enzo Ribeiro e participação de muitos mentores de renome no mundo do empreendedorismo.

O objetivo do programa é promover uma competição entre 20 empreendedores do Brasil, selecionados por uma equipe de especialistas. A dinâmica consiste em confrontos eliminatórios entre os competidores a cada dois episódios, até que restem três finalistas que disputarão o título.

A competição será pautada pelo pitch (uma pequena apresentação e defesa de uma ideia, conceito ou negócio) de cada um dos empreendedores participantes, avaliando, assim, o próprio negócio e conteúdos específicos do universo do empreendedorismo.

“É uma grande satisfação dar andamento neste projeto tão importante para os empreendedores, e agora em uma nova casa. Tenho certeza de que esta temporada será um sucesso, e só tenho a agradecer por cada um que ajudou a tornar este projeto uma realidade”, enaltece Enzo Ribeiro.

A avaliação será feita por um júri fixo, com a adição de convidados especiais em cada um dos programas. Cada um terá direito a um voto, e o competidor com a maior pontuação será o vencedor da rodada, avançando de etapa.

O corpo do júri fixo será formado pelo próprio Enzo Ribeiro e pelos mentores Mário Mendes, Flaviano Queiroz, Lúcio Santana, Michella Marys e Geraldo Rufino. Os convidados especiais serão confirmados nos próximos dias.

O programa ‘Empreendedorismo na Rede – O Pitch Final’ será semanal, sendo transmitido aos sábados, às 8h. A estreia será em 11 de março.