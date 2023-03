Testes provam interoperabilidade de soluções LTE 250 MHz da Trópico e Furukawa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de março de 2023.

A Trópico e a Furukawa estão anunciando a interoperabilidade de suas soluções de comunicação LTE na frequência de 250 MHz, voltadas ao mercado de redes privadas banda larga – que inclui segmentos como empresas de energia elétrica, logística e agronegócio. O anúncio tem como base os resultados de testes funcionais de interoperabilidade envolvendo estações radiobase e terminais fabricados por ambas as empresas.

A faixa de operação de 250 MHz, destinada pela Anatel às redes privadas, proporciona conectividade banda larga de ampla cobertura, sendo indicada para áreas rurais e remotas e, também, para redes de distribuição de energia, em que a alta disponibilidade de comunicação é um fator fundamental. As estações radiobase e terminais LTE 250 MHz da Trópico e da Furukawa desenvolvidos no Brasil, de forma independente, seguem rigorosamente normas aplicáveis do padrão 3GPP – organização global de padronização de sistemas de comunicação móvel.

“Os testes mostraram que os produtos das duas empresas estão de acordo com os padrões globais e, em consequência, são capazes de interoperar”, afirma Samuel Lauretti, diretor comercial da Trópico. “A garantia de interoperabilidade fortalece a tecnologia LTE 250 MHz e traz segurança para o cliente, que pode contar com a possibilidade de combinar na mesma rede estações radiobase e terminais de ambos os fornecedores”, acrescenta.

Para a Furukawa, o uso da faixa de 250 MHz proporciona uma excelente oportunidade para empresas, de vários setores, que precisam cobrir grandes áreas com uma rede privada de comunicação. “Na comunicação via rádio, a utilização da frequência mais baixa aumenta o alcance e a área de cobertura, o que significa menor investimento em infraestrutura pelo cliente”, explica Daniel Blanco, gerente de Engenharia de Vendas e Inovação da Furukawa Electric LatAm. “A compatibilidade entre as soluções da Furukawa e da Trópico, comprovada nos testes realizados, potencializa a competitividade nesse mercado, trazendo ainda mais benefícios para esses clientes”, conclui.