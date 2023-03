Plataforma facilita dia a dia de médicos veterinários

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 10 de março de 2023.

A Fórmula Animal ― rede de franquias de farmácia de manipulação veterinária, que produz medicamentos e produtos voltados à saúde animal de forma personalizada ― desenvolveu uma ferramenta para auxiliar o dia a dia dos médicos veterinários: uma plataforma completa para prescrição veterinária. A novidade está hospedada no site da companhia, na seção Espaço Veterinário.

De acordo com Renata Faria, farmacêutica e CEO da Fórmula Animal, a plataforma foi criada com o objetivo de auxiliar os profissionais e os estudantes da área a estarem sempre atualizados e munidos de ferramentas que possam facilitar o dia a dia.

“Acreditamos que a informação e aprimoramento dos profissionais é de extrema importância e, por isso, estamos sempre inovando nesse sentido. Procuramos sempre desenvolver ações para a união de pessoas em prol do bem-estar animal. Assim, é mais do que natural termos um olhar de parceria e colaboração com os médicos veterinários”, comenta.

E apesar de ser destinada aos profissionais da área, a plataforma de prescrições também facilita a vida dos tutores, já que diminui algumas burocracias que normalmente integram o processo de consulta.

Organização dos pacientes

A plataforma tem um sistema de cadastro tanto para tutores como para os animais. Dessa forma, o primeiro passo recomendado na integração com o site é a realização do cadastro do tutor. Depois disso, quando cadastrar o animal, já será possível relacioná-lo com o seu tutor. Não há um limite de animais por tutor e é sempre possível adicionar um novo pet para um tutor pré-existente.

Prescrição facilitada com sistema inteligente

O sistema disponibiliza para o médico veterinário todos os ativos com que a farmácia trabalha e, além disso, calcula qual a concentração indicada para cada um deles, levando em conta o peso e porte do animal. Daí a importância em cadastrar todas as informações do paciente. Outra sugestão que o sistema faz é quanto à posologia, isto é, quanto ao tempo de administração do medicamento.

“Vale ressaltar que as sugestões feitas pelo sistema têm como base as literaturas mais atuais sobre o assunto. Outro aspecto interessante é que o sistema emite um alerta em caso de erro de digitação das concentrações”, explica Renata.

Mais segurança em receitas controladas

Uma resolução jurídica recente exige que a receita de medicamentos controlados apresente assinatura digital. Para a criação de uma assinatura digital, é preciso ter uma conta no site gov.br e baixar o aplicativo da plataforma no celular. Feito isso, a plataforma permite a integração desses dados e o uso da assinatura. Lembrando que, as farmácias só poderão aceitar receitas controladas se este requisito for atendido.

Canal de informação

Outra funcionalidade da plataforma, que também pode ser usada por estudantes de medicina veterinária, é a seção com materiais técnicos, em que é possível pesquisar as mais variadas doenças, bem como os princípios ativos indicados para o tratamento e as formas farmacêuticas disponíveis na manipulação. “Nesta área, o profissional consegue obter informações sobre o modo de uso, os efeitos adversos, as contraindicações e outros pontos sobre os princípios ativos em questão. Ao final de cada material, listamos as referências bibliográficas que foram usadas para a produção do conteúdo”, conta a CEO da Fórmula Animal.

Há também uma série de guias veterinários on-line, com uma gama variada de assuntos, que vão desde cardiologia até equinos e fórmulas magistrais oftálmicas. Neles, estão todas as fórmulas e indicações sugeridas para as patologias e procedimentos que fazem parte da rotina do médico veterinário.

Suporte técnico

Já na seção Fale com o Farmacêutico, o médico veterinário tem a possibilidade de contatar diretamente a equipe técnica da Fórmula Animal, para esclarecer todas as dúvidas ― desde ativos até formas farmacêuticas, entre outros assuntos. “Para nós é muito importante ter este canal de diálogo aberto com os profissionais. Além de elucidar dúvidas técnicas, o espaço está aberto a sugestões, não só para melhorias da plataforma, como para a inclusão de conteúdos que auxiliem o dia a dia do médico veterinário. Isso nos ajuda a estreitar os laços de confiança e de parceria com esse público”, afirma a CEO da Fórmula Animal.