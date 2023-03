Empresa com sede na Arábia Saudita, White Helmet, escolhida como Campeã da Copa Mundial do Empreendedorismo 2022

* Por: DINO - 13 de março de 2023.

Depois de quatro anos de competição acirrada, com 100 start-ups promissoras representando 53 países, uma delas despontou como vitoriosa na Copa Mundial do Empreendedorismo (EWC). A White Helmet, uma empresa que oferece uma plataforma para o gerenciamento e monitoramento remoto de operações de construção, de qualquer lugar e a qualquer hora, retorna para casa com uma parcela de US$ 300.000 do prêmio de US$ 1 milhão.

The EWC winners and finalists at Biban 2023 came from around the world to compete (Photo: AETOSWire)

Coorganizado pela Rede Global do Empreendedorismo (GEN) e Monsha’at – a Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas na Arábia Saudita – o EWC é uma das maiores competições de campo e programas de suporte a start-ups do mundo.

Desde o seu lançamento em 2019, o EWC atraiu a participação de mais de 400.000 empreendedores de 200 países e conectou fundadores com mais de US$ 4 milhões em prêmios em dinheiro e outros US$ 266 milhões em regalias e suporte e serviços gratuitos.

A competição atraiu mais de 30.000 fundadores, com 100 dos países com melhor desempenho sendo convidados a se apresentar para um painel de juízes internacionais nas Finais Globais após várias rodadas de qualificação. As apresentações finais foram realizadas em Biban 2023, o maior fórum para empreendedores e pequenas e médias empresas na Arábia Saudita.

Oferecendo uma plataforma para promover o empreendedorismo no Reino para mais de 105.000 participantes, o tema do fórum deste ano é “Atrair-Conectar-Realizar”.

Além do grande prêmio de $300.000, 10 start-ups de vários países receberam prêmios em dinheiro no valor de $25.000 a $200.000 para levar suas soluções inovadoras ao próximo nível.

Sami Ibrahim Alhussaini, Governador de Monsha’at, disse: “A inovação e a engenhosidade sauditas incentivaram o avanço do ecossistema de start-ups e de pequenas e médias empresas do Reino nos últimos anos. Estamos muito orgulhosos de uma empresa saudita ter sido escolhida como campeã da edição mais recente do EWC. Esperamos que esta vitória inspire mais de nosso pessoal a dar esse passo adiante e realizar suas ambições empreendedoras”.

“Estes fundadores e suas empresas estão revolucionando seus setores da indústria e testando grandes ideias com potencial para transformar o nosso mundo”, disse Jonathan Ortmans, presidente da GEN. “A GEN está orgulhosa de ser pelo quarto ano uma das anfitriãs da Copa Mundial do Empreendedorismo e de oferecer às empresas promissoras a oportunidade de se conectar a mercados e investimentos globais.”

A Copa Mundial do Empreendedorismo conta com o apoio de diversos parceiros nacionais e internacionais, incluindo a One Valley, The Global Education and Leadership Foundation (tGELF), Entrepreneurs’ Organization, King Abdullah University for Science and Technology e Startup Genome. A Misk Foundation é uma parceira fundadora.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: BUSINESS WIRE