Goeldi: exposição Fauna e Flora Brasileira retorna a Belém-PA a partir de 20/03

* Por: DINO - 13 de março de 2023.

A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, apresentará em Belém no próximo dia 20 de março a Exposição Fauna e Flora Brasileira, sob a curadoria de Lani Goeldi, bisneta do naturalista suíço Emílio Goeldi ex-diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Esta exposição contendo as espécies da Fauna e Flora Brasileira, reúne trabalhos de Oswaldo Goeldi e Emilio Goeldi em parceria com o litógrafo alemão Ernst Lohse enfatiza a biodiversidade brasileira e difunde a preservação ambiental e o pioneirismo destes ícones da ciência e da arte.

Entre viagens e expedições pela Amazônia, na companhia de esposa e filhos pequenos, o cientista, zoólogo, naturalista suíço Emílio Goeldi (1859-1917), fixou residência no Brasil desde 1885, e de 1893 a 1907, período em que dirigiu o Museu Paraense de História Natural e Etnografia, desenvolveu um trabalho fundamental. Visitou grande parte da Amazônia e realizou intensas coletas para formar as primeiras coleções zoológicas, botânicas, geológicas e etnográficas da região.

Goeldi contratou para o Museu o fotógrafo, desenhista e litógrafo alemão Ernst Lohse (1873-1930), fotógrafo alemão que trabalhou no Museu Goeldi por quase 20 anos, e que no início do século XX, fez notável documentação fotográfica no Museu Paraense e profundo conhecedor do ambiente amazônico, para elaboração da catalogação das Aves Amazônicas.

Foi Lohse quem ficou responsável pelas ilustrações do livro “Álbum de Aves Amazônicas”, editado por Goeldi em 1900, que reúne 48 pranchas com desenhos das 337 espécies de aves amazônicas catalogadas por Emílio Goeldi. Os originais, litografias aquareladas, fazem parte do acervo do Museu de História Natural de Berna, na Suíça, e que graças ao apoio da Embaixada da Suíça foi possível atravessar o país para que esta mostra chegasse a Belém do Pará.

O “Álbum de Aves Amazônicas” ou, em alemão “Die Vogelwelt am Amazonenstrom”, foi organizado pelo professor e diretor Emílio A. Goeldi (1859-1917) da região Amazônica que tem uma das mais ricas representações ornitológicas do mundo. O trabalho de Goeldi apresenta a primeira reunião de numerosas espécies de pássaros identificados dessa região. Sua 1ª edição foi publicada entre 1900 a 1906 (originalmente bilíngue: alemão e português), pelo antigo Museu Goeldi de História Natural e Etnografia, hoje, Museu Paraense Emílio Goeldi, impressas inclusive no Instituto Poligráfico de Zurique.

Reunimos os trabalhos de pai e filho (Emílio Goeldi & Oswaldo Goeldi) numa exposição em um formato inovador, interativo e inclusivo utilizando a tecnologia da Realidade Aumentada, dando vida aos originais apresentados, que pertencem ao acervo do Museu de História natural da Suíça, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Belém será possível vivenciar esta experiência através das 70 obras apresentadas.

Além desta coleção, complementa ainda a exposição uma série pouco conhecida do artista Oswaldo Goeldi, filho de Emílio Goeldi, com 22 xilogravuras coloridas de flores brasileiras, representando a flora tropical.

A abertura oficial acontecerá no próximo dia 20/03 às 18h, com entrada franca, no Teatro Nazareno Tourinho, localizado na Praça do Carmo, 48, Cidade Velha de Belém-Pará, e permanecerá em cartaz até 23/05/2023, com visitas monitoradas, agendamentos para grupos e com acessibilidade com áudio descrição e tradução em libras.

Para enriquecimento da experiência, os visitantes poderão acessar a tecnologia de Realidade Aumentada através de um aplicativo e assistir um vídeo com uma seleção de aves brasileiras em seu habitat natural.