Mercado digital apresenta crescimento na região Norte

* Por: DINO - 13 de março de 2023.

Com a crescente demanda de recursos digitais nos últimos anos, é natural que haja por parte das empresas uma preocupação cada vez maior, não só com a digitalização das vendas e ofertas de serviços, como também com a adoção de estratégias de marketing digital.

De acordo com a última pesquisa de Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, realizada pelo Portal Resultados Digitais em 2021, 94% das empresas brasileiras escolheram o Marketing Digital como estratégia de crescimento. Um estudo mais recente, realizado em 2022 pela Aspend Brasil, aponta que publicidade digital nacional movimentou R$ 14,7 bilhões no primeiro semestre. Com este resultado, notou-se um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. A pesquisa mostra, ainda, que a primeira posição entre os setores que mais investiram foi o comércio, com 24,74%.

Estes dados apontam um crescimento no mercado digital em todas as regiões do país. Além disso, em um outro estudo, divulgado pelo CENP (Conselho Excutivo das Normas-Padrão) em 2022, o crescimento foi percebido inclusive na região Norte, na qual não é tradicionalmente conhecida pelos seus investimentos em marketing e inovação. A pesquisa, conhecida como Cenp-Meios, relata que os investimentos em publicidade no “meio internet” na região Norte do Brasil aumentaram 32% no primeiro semestre.

Foram considerados os valores gastos em publicidade com veículos buscadores, redes sociais, mensagens de áudio e de vídeo, display, etc. De janeiro a setembro de 2021, o investimento foi de R$133.159, já no mesmo período em 2022, este valor foi de R$175.817.

A pesquisa evidencia, ainda, que apesar da parcela de investimentos da região Norte ainda ser a menor do país, totalizando 1,1%, esse crescimento de 32% é um dado relevante para o histórico da região, sendo um reflexo da mudança de comportamento de mercado já observada pelos profissionais de marketing e publicidade.

John David, CEO e cofundador da Mélius Marketing Brasil, considera que o crescimento do mercado digital do Norte está diretamente ligado com o surgimento da pandemia de Covid-19, em 2020. “Nós tivemos que traçar novas estratégias para comércios locais, já que houve nesse período o fechamento do comércio presencial. Dadas as circunstâncias, a nossa agência passou pela fase mais desafiadora, a adaptação recorde para o mundo digital de grandes redes de supermercados e empreendedores da região“, relata o empresário. Para John, o que poderia ser um prejuízo, com a estratégia correta, virou na verdade uma oportunidade. “Conseguimos rapidamente converter as vendas para o on-line e nada foi perdido, pelo contrário, percebemos que em alguns dos clientes o retorno do investimento para cada R$ 1,00 em mídias digitais voltaram R$1.000 no faturamento da empresa, um número impressionante até mesmo para nós”.

A agência de marketing está localizada em Boa Vista, Roraima e desde o seu início, há 4 anos, observou um aumento da procura de clientes, em sua maioria negócios locais. Para John, cada vez mais empresas têm a consciência de que as ferramentas digitais são essenciais para intensificar a divulgação e a venda de seus produtos ou serviços e procuram um suporte profissional justamente para agregar canais e ferramentas. “Hoje possuímos 25 clientes ativos, mas já atendemos mais de 200. Nós enxergamos um potencial muito grande na região e ainda há um imenso mercado a ser trabalhado”, aponta.

É cada vez mais comum ver iniciativas dos próprios profissionais para propagar cada vez mais informação para novas exigências do mercado digital, o que também contribui na procura por consultorias e serviços de marketing digital na região.”Acreditamos nessa missão de trazer a aceleração da digitalização local, não só através da prestação de serviços, mas oferecendo consultoria de marketing estratégico gratuito para negócios locais”, conclui John.